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Экспорт молочной продукции из России вырос за 2024 год на 19 процентов
Экспорт молочной продукции из России вырос за 2024 год на 19 процентов - 21.01.2025, ПРАЙМ
Экспорт молочной продукции из России вырос за 2024 год на 19 процентов
Поставки молочной продукции из России в прошлом году в стоимостном выражении выросли на 19% и составили 438 миллионов долларов, а в объемах - на 6%, до 216... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T19:25+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Поставки молочной продукции из России в прошлом году в стоимостном выражении выросли на 19% и составили 438 миллионов долларов, а в объемах - на 6%, до 216 тысяч тонн, заявил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на Втором форуме лидеров молочной индустрии. "Несмотря на всю волатильность, риски и нестабильность, отрасль показала рост по всем категориям. В тоннаже был рост на 6%, в деньгах на 19%", - сказал Ильюшин. Он отметил, что экспорт сыров и творога в 2024 году увеличился на 26% в стоимостном выражении. Также, молока и сливок стали поставлять за рубеж на 39% в деньгах больше, а сухого молока экспортировали на 15% больше. "Хочется еще отдельно отметить количество стран, географию стран, в которые произведены отгрузки, это 67 стран", - подчеркнул руководитель "Агроэкспорта". В настояще время лидером по импорту отечественной продукции является Казахстан, второе место отходит Белоруссии, а на третьем месте расположился Узбекистан. Помимо этого, к 2030 году экспорт молочной продукции из России должен достичь уровня в 731 миллион долларов, где важную роль будут играть сыры с долей 189 миллионов долларов, а также сухое молоко - 117 миллионов долларов и мороженое, которого должно быть поставлено на 114 миллионов долларов, следует из презентации, представленной "Агроэкспортом" на форуме.
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россия, экспорт
Экономика, РОССИЯ, экспорт
Экспорт молочной продукции из России вырос за 2024 год на 19 процентов
"Агроэкспорт": экспорт молочной продукции в 2024 году вырос на 19%, до $438 млн
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Поставки молочной продукции из России в прошлом году в стоимостном выражении выросли на 19% и составили 438 миллионов долларов, а в объемах - на 6%, до 216 тысяч тонн, заявил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на Втором форуме лидеров молочной индустрии.
"Несмотря на всю волатильность, риски и нестабильность, отрасль показала рост по всем категориям. В тоннаже был рост на 6%, в деньгах на 19%", - сказал Ильюшин.
Он отметил, что экспорт сыров и творога в 2024 году увеличился на 26% в стоимостном выражении. Также, молока и сливок стали поставлять за рубеж на 39% в деньгах больше, а сухого молока экспортировали на 15% больше.
"Хочется еще отдельно отметить количество стран, географию стран, в которые произведены отгрузки, это 67 стран", - подчеркнул руководитель "Агроэкспорта". В настояще время лидером по импорту отечественной продукции является Казахстан, второе место отходит Белоруссии, а на третьем месте расположился Узбекистан.
Помимо этого, к 2030 году экспорт молочной продукции из России должен достичь уровня в 731 миллион долларов, где важную роль будут играть сыры с долей 189 миллионов долларов, а также сухое молоко - 117 миллионов долларов и мороженое, которого должно быть поставлено на 114 миллионов долларов, следует из презентации, представленной "Агроэкспортом" на форуме.
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