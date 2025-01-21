https://1prime.ru/20250121/epokha-854348292.html

Глава ЕК в пообещала миру эпоху жесткой геостратегической конкуренции

Глава ЕК в пообещала миру эпоху жесткой геостратегической конкуренции - 21.01.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК в пообещала миру эпоху жесткой геостратегической конкуренции

Мир вступил в эпоху жесткой геостратегической конкуренции, но при этом "ни в чьих интересах разрывать связи в мировой экономике", заявила на Всемирном... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:22+0300

2025-01-21T14:22+0300

2025-01-21T14:22+0300

ек

урсула фон дер ляйен

мировая экономика

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 янв - ПРАЙМ. Мир вступил в эпоху жесткой геостратегической конкуренции, но при этом "ни в чьих интересах разрывать связи в мировой экономике", заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы вступили в новую эру жесткой геостратегической конкуренции. Крупнейшие экономики мира соперничают за доступ к сырью, новым технологиям и глобальным торговым путям. Гонка идет от искусственного интеллекта до чистых технологий, от квантовых технологий до космоса, от Арктики до Южно-Китайского моря", — считает она.Фон дер Ляйен отметила, что по мере усиления этой конкуренции, вероятно, будет наблюдаться "частое использование экономических инструментов, таких как санкции, экспортный контроль и тарифы, которые предназначены для защиты экономической и национальной безопасности". Глава ЕК считает необходимым сбалансировать защиту безопасности с ее возможностью внедрять инновации и повышать процветание. "Потому что это ни в чьих интересах — разрывать связи в мировой экономике. Вместо этого нам нужно модернизировать правила, чтобы поддерживать нашу способность производить взаимную выгоду для наших граждан", — заключила она.

https://1prime.ru/20250120/gaz-854332318.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ек, урсула фон дер ляйен, мировая экономика, европа