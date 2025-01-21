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Глава ЕК в пообещала миру эпоху жесткой геостратегической конкуренции - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Глава ЕК в пообещала миру эпоху жесткой геостратегической конкуренции
Глава ЕК в пообещала миру эпоху жесткой геостратегической конкуренции - 21.01.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК в пообещала миру эпоху жесткой геостратегической конкуренции
Мир вступил в эпоху жесткой геостратегической конкуренции, но при этом "ни в чьих интересах разрывать связи в мировой экономике", заявила на Всемирном... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:22+0300
2025-01-21T14:22+0300
ек
урсула фон дер ляйен
мировая экономика
европа
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - ПРАЙМ. Мир вступил в эпоху жесткой геостратегической конкуренции, но при этом "ни в чьих интересах разрывать связи в мировой экономике", заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы вступили в новую эру жесткой геостратегической конкуренции. Крупнейшие экономики мира соперничают за доступ к сырью, новым технологиям и глобальным торговым путям. Гонка идет от искусственного интеллекта до чистых технологий, от квантовых технологий до космоса, от Арктики до Южно-Китайского моря", — считает она.Фон дер Ляйен отметила, что по мере усиления этой конкуренции, вероятно, будет наблюдаться "частое использование экономических инструментов, таких как санкции, экспортный контроль и тарифы, которые предназначены для защиты экономической и национальной безопасности". Глава ЕК считает необходимым сбалансировать защиту безопасности с ее возможностью внедрять инновации и повышать процветание. "Потому что это ни в чьих интересах — разрывать связи в мировой экономике. Вместо этого нам нужно модернизировать правила, чтобы поддерживать нашу способность производить взаимную выгоду для наших граждан", — заключила она.
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ек, урсула фон дер ляйен, мировая экономика, европа
ЕК, Урсула фон дер Ляйен, Мировая экономика, ЕВРОПА
14:22 21.01.2025
 
Глава ЕК в пообещала миру эпоху жесткой геостратегической конкуренции

Фон дер Ляйен: мир вступил в эпоху жесткой геостратегической конкуренции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - ПРАЙМ. Мир вступил в эпоху жесткой геостратегической конкуренции, но при этом "ни в чьих интересах разрывать связи в мировой экономике", заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы вступили в новую эру жесткой геостратегической конкуренции. Крупнейшие экономики мира соперничают за доступ к сырью, новым технологиям и глобальным торговым путям. Гонка идет от искусственного интеллекта до чистых технологий, от квантовых технологий до космоса, от Арктики до Южно-Китайского моря", — считает она.
Фон дер Ляйен отметила, что по мере усиления этой конкуренции, вероятно, будет наблюдаться "частое использование экономических инструментов, таких как санкции, экспортный контроль и тарифы, которые предназначены для защиты экономической и национальной безопасности".
Глава ЕК считает необходимым сбалансировать защиту безопасности с ее возможностью внедрять инновации и повышать процветание.
"Потому что это ни в чьих интересах — разрывать связи в мировой экономике. Вместо этого нам нужно модернизировать правила, чтобы поддерживать нашу способность производить взаимную выгоду для наших граждан", — заключила она.
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