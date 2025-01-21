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В ЕС прокомментировали решение Трампа о выходе США из ВОЗ - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В ЕС прокомментировали решение Трампа о выходе США из ВОЗ
В ЕС прокомментировали решение Трампа о выходе США из ВОЗ - 21.01.2025, ПРАЙМ
В ЕС прокомментировали решение Трампа о выходе США из ВОЗ
В Евросоюзе с озабоченностью смотрят на решение Вашингтона о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и верят, что данное решение будет... | 21.01.2025, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – ПРАЙМ. В Евросоюзе с озабоченностью смотрят на решение Вашингтона о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и верят, что данное решение будет пересмотрено, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова. По ее словам, чтобы быть устойчивыми перед мировыми угрозами в области здравоохранения, необходимо сотрудничать на международном уровне для противодействия таким вызовам. "Мы смотрим с озабоченностью на заявление о выходе США из ВОЗ, верим, что этот выход будет пересмотрен", — сказала она. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ.
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ес, сша, воз, дональд трамп
ЕС, США, ВОЗ, Дональд Трамп
14:32 21.01.2025
 
В ЕС прокомментировали решение Трампа о выходе США из ВОЗ

Еврокомиссия: ЕС с озабоченностью смотрит на решение Трампа о выходе США из ВОЗ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – ПРАЙМ. В Евросоюзе с озабоченностью смотрят на решение Вашингтона о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и верят, что данное решение будет пересмотрено, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова.
По ее словам, чтобы быть устойчивыми перед мировыми угрозами в области здравоохранения, необходимо сотрудничать на международном уровне для противодействия таким вызовам.
"Мы смотрим с озабоченностью на заявление о выходе США из ВОЗ, верим, что этот выход будет пересмотрен", — сказала она.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ.
47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
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