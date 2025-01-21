https://1prime.ru/20250121/es-854356596.html
В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине
В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине - 21.01.2025, ПРАЙМ
В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине
После инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, в которой он не упомянул Украину, в Евросоюзе признали, что у них до сих пор нет понимания новой... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:34+0300
2025-01-21T17:34+0300
2025-01-21T17:34+0300
политика
ек
ес
украина
дональд трамп
сша
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 янв – ПРАЙМ. После инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, в которой он не упомянул Украину, в Евросоюзе признали, что у них до сих пор нет понимания новой политики Вашингтона в отношении этой страны, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, у ЕС "нет четкого послания об их (США — ред.) подходе по Украине, но мы привержены продолжению поддержки и также готовы взаимодействовать с США для подтверждения продолжения коллективных усилий (по поддержке Киева – ред.) со стороны всех демократических стран". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что ЕС, независимо от позиции Вашингтона, будет поддерживать Украину "без всяких вопросов".
https://1prime.ru/20250121/rada-854345267.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f0d971093040bb0ba56c8436b0256513.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ек, ес, украина, дональд трамп, сша, поддержка украины
Политика, ЕК, ЕС, УКРАИНА, Дональд Трамп, США, поддержка Украины
В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине
Домбровскис: ЕС до сих пор не имеет понимания новой политики США по Украине
БРЮССЕЛЬ, 21 янв – ПРАЙМ. После инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, в которой он не упомянул Украину, в Евросоюзе признали, что у них до сих пор нет понимания новой политики Вашингтона в отношении этой страны, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
По его словам, у ЕС "нет четкого послания об их (США — ред.) подходе по Украине, но мы привержены продолжению поддержки и также готовы взаимодействовать с США для подтверждения продолжения коллективных усилий (по поддержке Киева – ред.) со стороны всех демократических стран".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что ЕС, независимо от позиции Вашингтона, будет поддерживать Украину "без всяких вопросов".
"Вызов для Украины". В Раде забеспокоились из-за одного решения Трампа