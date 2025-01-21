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В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине
В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине - 21.01.2025, ПРАЙМ
В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине
После инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, в которой он не упомянул Украину, в Евросоюзе признали, что у них до сих пор нет понимания новой... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:34+0300
2025-01-21T17:34+0300
политика
ек
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украина
дональд трамп
сша
поддержка украины
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – ПРАЙМ. После инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, в которой он не упомянул Украину, в Евросоюзе признали, что у них до сих пор нет понимания новой политики Вашингтона в отношении этой страны, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, у ЕС "нет четкого послания об их (США — ред.) подходе по Украине, но мы привержены продолжению поддержки и также готовы взаимодействовать с США для подтверждения продолжения коллективных усилий (по поддержке Киева – ред.) со стороны всех демократических стран". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что ЕС, независимо от позиции Вашингтона, будет поддерживать Украину "без всяких вопросов".
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ек, ес, украина, дональд трамп, сша, поддержка украины
Политика, ЕК, ЕС, УКРАИНА, Дональд Трамп, США, поддержка Украины
17:34 21.01.2025
 
В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине

Домбровскис: ЕС до сих пор не имеет понимания новой политики США по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – ПРАЙМ. После инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, в которой он не упомянул Украину, в Евросоюзе признали, что у них до сих пор нет понимания новой политики Вашингтона в отношении этой страны, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
По его словам, у ЕС "нет четкого послания об их (США — ред.) подходе по Украине, но мы привержены продолжению поддержки и также готовы взаимодействовать с США для подтверждения продолжения коллективных усилий (по поддержке Киева – ред.) со стороны всех демократических стран".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что ЕС, независимо от позиции Вашингтона, будет поддерживать Украину "без всяких вопросов".
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