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В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине

В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине - 21.01.2025, ПРАЙМ

В ЕС признали, что не понимают новую политику США по Украине

После инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, в которой он не упомянул Украину, в Евросоюзе признали, что у них до сих пор нет понимания новой... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:34+0300

2025-01-21T17:34+0300

2025-01-21T17:34+0300

политика

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – ПРАЙМ. После инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, в которой он не упомянул Украину, в Евросоюзе признали, что у них до сих пор нет понимания новой политики Вашингтона в отношении этой страны, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, у ЕС "нет четкого послания об их (США — ред.) подходе по Украине, но мы привержены продолжению поддержки и также готовы взаимодействовать с США для подтверждения продолжения коллективных усилий (по поддержке Киева – ред.) со стороны всех демократических стран". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что ЕС, независимо от позиции Вашингтона, будет поддерживать Украину "без всяких вопросов".

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ек, ес, украина, дональд трамп, сша, поддержка украины