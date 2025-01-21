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Fesco удвоила контейнерные перевозки экспортной продукции АПК в Азию - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Fesco удвоила контейнерные перевозки экспортной продукции АПК в Азию
Fesco удвоила контейнерные перевозки экспортной продукции АПК в Азию - 21.01.2025, ПРАЙМ
Fesco удвоила контейнерные перевозки экспортной продукции АПК в Азию
Транспортная группа Fesco по итогам 2024 года удвоила контейнерные перевозки сельхозпродукции на экспорт в страны Азии и доставила 4,2 тысячи TEU (в... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T13:43+0300
2025-01-21T13:43+0300
россия
fesco
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco по итогам 2024 года удвоила контейнерные перевозки сельхозпродукции на экспорт в страны Азии и доставила 4,2 тысячи TEU (в двадцатифутовом эквиваленте, ДФЭ), сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco в 2024 году в рамках сервиса Fesco Agro доставила 4,2 тысячи TEU с сельскохозяйственными грузами в страны Азии. Это вдвое больше, чем в 2023 году, когда объем экспортных перевозок агропродукции составил порядка 2 тысяч TEU", - говорится в сообщении. Около 77% от общего объема перевозок составила доставка подсолнечного масла во флекситанках, отмечают в компании. Среди доставленной за рубеж российской продукции - рапсовое и соевое масло, жом свекловичный, семена льна, зерна гороха, соевый шрот. Чаще всего сервисом Fesco Agro группа доставляла российскую сельхозпродукцию в китайские порты Шанхай, Ксинганг (Тяньцзинь), Сямынь и Циндао, а также в южнокорейский порт Пусан, уточнили в компании. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Fesco управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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россия, fesco
РОССИЯ, FESCO
13:43 21.01.2025
 
Fesco удвоила контейнерные перевозки экспортной продукции АПК в Азию

Fesco в 2024 году удвоила контейнерные перевозки экспортной продукции АПК в Азию

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкFesco
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco по итогам 2024 года удвоила контейнерные перевозки сельхозпродукции на экспорт в страны Азии и доставила 4,2 тысячи TEU (в двадцатифутовом эквиваленте, ДФЭ), сообщили в компании.
"Транспортная группа Fesco в 2024 году в рамках сервиса Fesco Agro доставила 4,2 тысячи TEU с сельскохозяйственными грузами в страны Азии. Это вдвое больше, чем в 2023 году, когда объем экспортных перевозок агропродукции составил порядка 2 тысяч TEU", - говорится в сообщении.
Около 77% от общего объема перевозок составила доставка подсолнечного масла во флекситанках, отмечают в компании. Среди доставленной за рубеж российской продукции - рапсовое и соевое масло, жом свекловичный, семена льна, зерна гороха, соевый шрот.
Чаще всего сервисом Fesco Agro группа доставляла российскую сельхозпродукцию в китайские порты Шанхай, Ксинганг (Тяньцзинь), Сямынь и Циндао, а также в южнокорейский порт Пусан, уточнили в компании.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Fesco управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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