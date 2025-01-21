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Фицо предупредил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Фицо предупредил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО
Фицо предупредил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО - 21.01.2025, ПРАЙМ
Фицо предупредил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в Североатлантический альянс несет в себе основу для начала Третьей мировой войны, заявил в ходе заседания парламента по вопросу вынесения... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:09+0300
2025-01-21T15:09+0300
политика
словакия
роберт фицо
украина
ес
конфликт
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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Вступление Украины в Североатлантический альянс несет в себе основу для начала Третьей мировой войны, заявил в ходе заседания парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству премьер Словакии Роберт Фицо. По его мнению, словацкие власти "обязаны быть готовы к тому, что будет после завершения конфликта на Украине". Фицо подчеркнул, что создание нового “Железного занавеса” между Европой и Россией недопустимо, при этом его правительство намерено продолжать вести суверенную заграничную политику “на все четыре стороны света”. Ранее словацкий премьер заявлял, что наилучшим решением для Киева стал бы нейтральный статус, так как "никто не хочет Третьей мировой войны".
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словакия
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словакия, роберт фицо, украина, ес, конфликт
Политика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, УКРАИНА, ЕС, конфликт
15:09 21.01.2025
 
Фицо предупредил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО

Фицо: вступление Украины в НАТО создает основу для Третьей мировой войны

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Вступление Украины в Североатлантический альянс несет в себе основу для начала Третьей мировой войны, заявил в ходе заседания парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству премьер Словакии Роберт Фицо.
По его мнению, словацкие власти "обязаны быть готовы к тому, что будет после завершения конфликта на Украине".
Фицо подчеркнул, что создание нового “Железного занавеса” между Европой и Россией недопустимо, при этом его правительство намерено продолжать вести суверенную заграничную политику “на все четыре стороны света”.
Ранее словацкий премьер заявлял, что наилучшим решением для Киева стал бы нейтральный статус, так как "никто не хочет Третьей мировой войны".
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ПолитикаСЛОВАКИЯРоберт ФицоУКРАИНАЕСконфликт
 
 
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