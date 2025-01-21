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Фицо предупредил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО

Фицо предупредил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО - 21.01.2025, ПРАЙМ

Фицо предупредил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс несет в себе основу для начала Третьей мировой войны, заявил в ходе заседания парламента по вопросу вынесения... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:09+0300

2025-01-21T15:09+0300

2025-01-21T15:09+0300

политика

словакия

роберт фицо

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конфликт

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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Вступление Украины в Североатлантический альянс несет в себе основу для начала Третьей мировой войны, заявил в ходе заседания парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству премьер Словакии Роберт Фицо. По его мнению, словацкие власти "обязаны быть готовы к тому, что будет после завершения конфликта на Украине". Фицо подчеркнул, что создание нового “Железного занавеса” между Европой и Россией недопустимо, при этом его правительство намерено продолжать вести суверенную заграничную политику “на все четыре стороны света”. Ранее словацкий премьер заявлял, что наилучшим решением для Киева стал бы нейтральный статус, так как "никто не хочет Третьей мировой войны".

https://1prime.ru/20250120/gaz-854332573.html

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словакия, роберт фицо, украина, ес, конфликт