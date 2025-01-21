Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану" - 21.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250121/fitso-854356503.html
Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану"
Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану" - 21.01.2025, ПРАЙМ
Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану"
В Словакии оппозиция намеревается провести "майдан", заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:33+0300
2025-01-21T17:48+0300
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В Словакии оппозиция намеревается провести "майдан", заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном."Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к "Майдану". Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами", - отметил политик.Фицо тем самым прокомментировал предоставленную словацкой контрразведкой информацию о долгосрочной организованной операции влияния, которая направлена на дестабилизацию страны.Ранее орган разведки и контрразведки - Словацкая информационная служба (SIS) получила сведения о долгосрочной организованной операции влияния, которая направлена на дестабилизацию Словакии. По словам пресс-секретаря организации, конкретные данные невозможно обнародовать в силу их содержания и степени секретности.Во вторник словацкий парламент проводит голосование по выдвижению правительству Фицо вотума недоверия.
https://1prime.ru/20250121/fitso-854350372.html
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
17:33 21.01.2025 (обновлено: 17:48 21.01.2025)
 
Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану"

Премьер Словакии заявил, что оппозиция в стране готовится к "майдану"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В Словакии оппозиция намеревается провести "майдан", заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном.
"Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к "Майдану". Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами", - отметил политик.
Фицо тем самым прокомментировал предоставленную словацкой контрразведкой информацию о долгосрочной организованной операции влияния, которая направлена на дестабилизацию страны.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо предупредил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО
15:09
Ранее орган разведки и контрразведки - Словацкая информационная служба (SIS) получила сведения о долгосрочной организованной операции влияния, которая направлена на дестабилизацию Словакии. По словам пресс-секретаря организации, конкретные данные невозможно обнародовать в силу их содержания и степени секретности.
Во вторник словацкий парламент проводит голосование по выдвижению правительству Фицо вотума недоверия.
 
СЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала