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Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану"

Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану" - 21.01.2025, ПРАЙМ

Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану"

В Словакии оппозиция намеревается провести "майдан", заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:33+0300

2025-01-21T17:33+0300

2025-01-21T17:48+0300

словакия

роберт фицо

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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В Словакии оппозиция намеревается провести "майдан", заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном."Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к "Майдану". Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами", - отметил политик.Фицо тем самым прокомментировал предоставленную словацкой контрразведкой информацию о долгосрочной организованной операции влияния, которая направлена на дестабилизацию страны.Ранее орган разведки и контрразведки - Словацкая информационная служба (SIS) получила сведения о долгосрочной организованной операции влияния, которая направлена на дестабилизацию Словакии. По словам пресс-секретаря организации, конкретные данные невозможно обнародовать в силу их содержания и степени секретности.Во вторник словацкий парламент проводит голосование по выдвижению правительству Фицо вотума недоверия.

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словакия

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словакия, роберт фицо