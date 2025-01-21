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Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану"
Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану" - 21.01.2025, ПРАЙМ
Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану"
В Словакии оппозиция намеревается провести "майдан", заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:33+0300
2025-01-21T17:33+0300
2025-01-21T17:48+0300
словакия
роберт фицо
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В Словакии оппозиция намеревается провести "майдан", заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном."Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к "Майдану". Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами", - отметил политик.Фицо тем самым прокомментировал предоставленную словацкой контрразведкой информацию о долгосрочной организованной операции влияния, которая направлена на дестабилизацию страны.Ранее орган разведки и контрразведки - Словацкая информационная служба (SIS) получила сведения о долгосрочной организованной операции влияния, которая направлена на дестабилизацию Словакии. По словам пресс-секретаря организации, конкретные данные невозможно обнародовать в силу их содержания и степени секретности.Во вторник словацкий парламент проводит голосование по выдвижению правительству Фицо вотума недоверия.
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словакия, роберт фицо
Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к "майдану"
Премьер Словакии заявил, что оппозиция в стране готовится к "майдану"
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В Словакии оппозиция намеревается провести "майдан", заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном.
"Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к "Майдану". Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами", - отметил политик.
Фицо тем самым прокомментировал предоставленную словацкой контрразведкой информацию о долгосрочной организованной операции влияния, которая направлена на дестабилизацию страны.
Фицо предупредил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО
Ранее орган разведки и контрразведки - Словацкая информационная служба (SIS) получила сведения о долгосрочной организованной операции влияния, которая направлена на дестабилизацию Словакии. По словам пресс-секретаря организации, конкретные данные невозможно обнародовать в силу их содержания и степени секретности.
Во вторник словацкий парламент проводит голосование по выдвижению правительству Фицо вотума недоверия.