https://1prime.ru/20250121/frantsiya-854349840.html

"Что нам делать?" Во Франции рекомендовали поддержать одно решение Трампа

"Что нам делать?" Во Франции рекомендовали поддержать одно решение Трампа - 21.01.2025, ПРАЙМ

"Что нам делать?" Во Франции рекомендовали поддержать одно решение Трампа

Франции необходимо последовать решению Соединенных Штатов и также покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Таким мнением поделился лидер... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:00+0300

2025-01-21T15:00+0300

2025-01-21T15:00+0300

политика

франция

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Франции необходимо последовать решению Соединенных Штатов и также покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Таким мнением поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Что же нам делать? Платить в два раза больше, чтобы компенсировать американскую долю? … Нет!" — отметил политик.По мнению Филиппо, ВОЗ является затратной и бесполезной организацией.Ранее Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ сразу после вступления в должность президента. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что это решение связано с корыстным умыслом Вашингтона, который стремится максимизировать свою выгоду.

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франция, сша, дональд трамп