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"Что нам делать?" Во Франции рекомендовали поддержать одно решение Трампа
"Что нам делать?" Во Франции рекомендовали поддержать одно решение Трампа - 21.01.2025, ПРАЙМ
"Что нам делать?" Во Франции рекомендовали поддержать одно решение Трампа
Франции необходимо последовать решению Соединенных Штатов и также покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Таким мнением поделился лидер... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:00+0300
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2025-01-21T15:00+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Франции необходимо последовать решению Соединенных Штатов и также покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Таким мнением поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Что же нам делать? Платить в два раза больше, чтобы компенсировать американскую долю? … Нет!" — отметил политик.По мнению Филиппо, ВОЗ является затратной и бесполезной организацией.Ранее Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ сразу после вступления в должность президента. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что это решение связано с корыстным умыслом Вашингтона, который стремится максимизировать свою выгоду.
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франция, сша, дональд трамп
Политика, ФРАНЦИЯ, США, Дональд Трамп
"Что нам делать?" Во Франции рекомендовали поддержать одно решение Трампа
Филиппо: Франция должна покинуть ВОЗ вслед за США, чтобы не переплачивать
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ.
Франции необходимо последовать решению Соединенных Штатов и также покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Таким мнением поделился
лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Что же нам делать? Платить в два раза больше, чтобы компенсировать американскую долю? … Нет!" — отметил политик.
По мнению Филиппо, ВОЗ является затратной и бесполезной организацией.
Ранее Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ сразу после вступления в должность президента. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что это решение связано с корыстным умыслом Вашингтона, который стремится максимизировать свою выгоду.
В ВОЗ отреагировали на выход США из организации