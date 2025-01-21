https://1prime.ru/20250121/gaz-854342011.html

Мировой спрос на газ вырос до рекордных показателей, заявили в МЭА

Мировой спрос на газ вырос до рекордных показателей, заявили в МЭА - 21.01.2025, ПРАЙМ

Мировой спрос на газ вырос до рекордных показателей, заявили в МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что спрос на газ в мире в 2024 году вырос на 2,8%, до рекордных 4,21 триллиона кубометров, при этом на... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T10:49+0300

2025-01-21T10:49+0300

2025-01-21T10:50+0300

энергетика

мэа

газ

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что спрос на газ в мире в 2024 году вырос на 2,8%, до рекордных 4,21 триллиона кубометров, при этом на 2025 год прогнозирует более умеренный рост - на 2%, до 4,29 триллиона кубометров, следует из квартального доклада агентства о рынке газа. "В 2024 году мировой спрос на газ достиг нового рекордно высокого уровня… Предварительные данные показывают, что в 2024 году потребление природного газа увеличилось на 2,8%, или на 115 миллиардов кубометров в годовом исчислении, что превышает средний темп роста на 2% в период с 2010 по 2020 год", - говорится в докладе. "Прогнозируется, что рост мирового спроса на газ замедлится до уровня ниже 2% в 2025 году", - добавили в МЭА, отметив, что рост в основном будет обеспечен за счет Азии, на которую придется почти 45% растущего спроса на газ. Согласно приложенным материалам, в 2024 году потребление составило 4,212 триллиона кубометров, а в 2025 году оно вырастет до 4,292 триллиона кубометров. Однако МЭА отмечает, что геополитическая напряженность продолжает подпитывать волатильность цен на рынке газа. Также, по мнению агентства, прекращение транзита российского газа через Украину с января 2025 года не будет угрожать безопасности поставок для Европейского союза, однако МЭА признает высокую уязвимость Молдавии.

https://1prime.ru/20241016/gaz-852214360.html

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мэа, газ