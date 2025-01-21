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Биржевые цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров - 21.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе во вторник растут почти на 4%, находясь выше отметки в 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 21.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-21T10:55+0300

энергетика

газ

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ice

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник растут почти на 4%, находясь выше отметки в 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 513 долларов (+0,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.30 мск их стоимость составляет уже 514,2 доллара (+0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 512,1 доллара за тысячу кубометров. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.

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газ, европа, ice