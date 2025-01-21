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В МЭА отметили рост добычи газа в России

В МЭА отметили рост добычи газа в России - 21.01.2025, ПРАЙМ

В МЭА отметили рост добычи газа в России

Добыча газа в России в прошедшем году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выросла почти на 7%, до 682 миллиардов кубометров, следует из... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T11:15+0300

2025-01-21T11:15+0300

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энергетика

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Добыча газа в России в прошедшем году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выросла почти на 7%, до 682 миллиардов кубометров, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, добыча газа в России в 2023 году была на уровне в 638 миллиардов кубометров. Рост, таким образом, составляет 6,9%. Также МЭА ожидает, что Россия продолжит наращивать добычу газа и в наступившем году - прогнозирует ее рост на 1,6%, до 693 миллиардов кубометров. Спрос на газ в стране, как отмечается, в прошлом году составил 516 миллиардов кубометров, а в текущем может вырасти на 2,7%, до 530 миллиардов кубометров. По последним данным Росстата, добыча газа в стране без учёта декабря составила 523 миллиарда кубометров. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, показатель по итогам всего года ожидается у отметки в 668,2 миллиарда кубометров, в 2025 году - на уровне 695,4 миллиарда.

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