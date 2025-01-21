https://1prime.ru/20250121/gaz-854342842.html
В МЭА отметили рост добычи газа в России
В МЭА отметили рост добычи газа в России - 21.01.2025, ПРАЙМ
В МЭА отметили рост добычи газа в России
Добыча газа в России в прошедшем году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выросла почти на 7%, до 682 миллиардов кубометров, следует из... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T11:15+0300
2025-01-21T11:15+0300
2025-01-21T11:17+0300
энергетика
газ
мэа
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/31/839693197_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_7bef02726bf71c8679d6eaa8275b0877.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Добыча газа в России в прошедшем году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выросла почти на 7%, до 682 миллиардов кубометров, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, добыча газа в России в 2023 году была на уровне в 638 миллиардов кубометров. Рост, таким образом, составляет 6,9%. Также МЭА ожидает, что Россия продолжит наращивать добычу газа и в наступившем году - прогнозирует ее рост на 1,6%, до 693 миллиардов кубометров. Спрос на газ в стране, как отмечается, в прошлом году составил 516 миллиардов кубометров, а в текущем может вырасти на 2,7%, до 530 миллиардов кубометров. По последним данным Росстата, добыча газа в стране без учёта декабря составила 523 миллиарда кубометров. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, показатель по итогам всего года ожидается у отметки в 668,2 миллиарда кубометров, в 2025 году - на уровне 695,4 миллиарда.
https://1prime.ru/20250121/gaz-854342011.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/31/839693197_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_12b19139119c939c061de6769b6e04f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мэа, россия
Энергетика, Газ, МЭА, РОССИЯ
В МЭА отметили рост добычи газа в России
МЭА: добыча газа в России в 2024 году выросла до 682 миллиардов кубометров
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Добыча газа в России в прошедшем году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выросла почти на 7%, до 682 миллиардов кубометров, следует из доклада агентства.
Согласно приложенным таблицам, добыча газа в России в 2023 году была на уровне в 638 миллиардов кубометров. Рост, таким образом, составляет 6,9%.
Также МЭА ожидает, что Россия продолжит наращивать добычу газа и в наступившем году - прогнозирует ее рост на 1,6%, до 693 миллиардов кубометров.
Спрос на газ в стране, как отмечается, в прошлом году составил 516 миллиардов кубометров, а в текущем может вырасти на 2,7%, до 530 миллиардов кубометров.
По последним данным Росстата, добыча газа в стране без учёта декабря составила 523 миллиарда кубометров. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, показатель по итогам всего года ожидается у отметки в 668,2 миллиарда кубометров, в 2025 году - на уровне 695,4 миллиарда.
Мировой спрос на газ вырос до рекордных показателей, заявили в МЭА