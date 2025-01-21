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В МЭА отметили рост добычи газа в России - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В МЭА отметили рост добычи газа в России
В МЭА отметили рост добычи газа в России - 21.01.2025, ПРАЙМ
В МЭА отметили рост добычи газа в России
Добыча газа в России в прошедшем году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выросла почти на 7%, до 682 миллиардов кубометров, следует из... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T11:15+0300
2025-01-21T11:17+0300
энергетика
газ
мэа
россия
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Добыча газа в России в прошедшем году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выросла почти на 7%, до 682 миллиардов кубометров, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, добыча газа в России в 2023 году была на уровне в 638 миллиардов кубометров. Рост, таким образом, составляет 6,9%. Также МЭА ожидает, что Россия продолжит наращивать добычу газа и в наступившем году - прогнозирует ее рост на 1,6%, до 693 миллиардов кубометров. Спрос на газ в стране, как отмечается, в прошлом году составил 516 миллиардов кубометров, а в текущем может вырасти на 2,7%, до 530 миллиардов кубометров. По последним данным Росстата, добыча газа в стране без учёта декабря составила 523 миллиарда кубометров. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, показатель по итогам всего года ожидается у отметки в 668,2 миллиарда кубометров, в 2025 году - на уровне 695,4 миллиарда.
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газ, мэа, россия
Энергетика, Газ, МЭА, РОССИЯ
11:15 21.01.2025 (обновлено: 11:17 21.01.2025)
 
В МЭА отметили рост добычи газа в России

МЭА: добыча газа в России в 2024 году выросла до 682 миллиардов кубометров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Добыча газа в России в прошедшем году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выросла почти на 7%, до 682 миллиардов кубометров, следует из доклада агентства.
Согласно приложенным таблицам, добыча газа в России в 2023 году была на уровне в 638 миллиардов кубометров. Рост, таким образом, составляет 6,9%.
Также МЭА ожидает, что Россия продолжит наращивать добычу газа и в наступившем году - прогнозирует ее рост на 1,6%, до 693 миллиардов кубометров.
Спрос на газ в стране, как отмечается, в прошлом году составил 516 миллиардов кубометров, а в текущем может вырасти на 2,7%, до 530 миллиардов кубометров.
По последним данным Росстата, добыча газа в стране без учёта декабря составила 523 миллиарда кубометров. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, показатель по итогам всего года ожидается у отметки в 668,2 миллиарда кубометров, в 2025 году - на уровне 695,4 миллиарда.
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