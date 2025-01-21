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Россия лидирует по поставкам в Китай природного газа, заявил Путин - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Россия лидирует по поставкам в Китай природного газа, заявил Путин
Россия лидирует по поставкам в Китай природного газа, заявил Путин - 21.01.2025, ПРАЙМ
Россия лидирует по поставкам в Китай природного газа, заявил Путин
Россия заняла первое место по поставкам природного газа в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T12:41+0300
2025-01-21T12:41+0300
энергетика
россия
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газ
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия заняла первое место по поставкам природного газа в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином."Пять лет назад вместе с вами дали старт работы газопровода "Сила Сибири". Сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа", - подчеркнул глава государства.Поставки осуществляются по газопроводу "Сила Сибири", который протяженностью около 3 000 километров. Газ начал поступать в Китай в конце 2019 года из Чаяндинского месторождения в Якутии. Спустя 3 года также начались поставки из Ковыктинского месторождения в Иркутской области.По словам Путина, Россия и Китай также успешно реализуют проекты в различных отраслях, включая промышленность, транспорт и сельское хозяйство.
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россия, китай, газ
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Газ
12:41 21.01.2025
 
Россия лидирует по поставкам в Китай природного газа, заявил Путин

Путин: Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия заняла первое место по поставкам природного газа в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Пять лет назад вместе с вами дали старт работы газопровода "Сила Сибири". Сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа", - подчеркнул глава государства.
Поставки осуществляются по газопроводу "Сила Сибири", который протяженностью около 3 000 километров. Газ начал поступать в Китай в конце 2019 года из Чаяндинского месторождения в Якутии. Спустя 3 года также начались поставки из Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
По словам Путина, Россия и Китай также успешно реализуют проекты в различных отраслях, включая промышленность, транспорт и сельское хозяйство.
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ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙГаз
 
 
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