https://1prime.ru/20250121/gaz-854344856.html

Россия лидирует по поставкам в Китай природного газа, заявил Путин

Россия лидирует по поставкам в Китай природного газа, заявил Путин - 21.01.2025, ПРАЙМ

Россия лидирует по поставкам в Китай природного газа, заявил Путин

Россия заняла первое место по поставкам природного газа в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T12:41+0300

2025-01-21T12:41+0300

2025-01-21T12:41+0300

энергетика

россия

китай

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_0:0:3361:1892_1920x0_80_0_0_652d69cce41a4d9684f177b374ac7b0e.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия заняла первое место по поставкам природного газа в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином."Пять лет назад вместе с вами дали старт работы газопровода "Сила Сибири". Сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа", - подчеркнул глава государства.Поставки осуществляются по газопроводу "Сила Сибири", который протяженностью около 3 000 километров. Газ начал поступать в Китай в конце 2019 года из Чаяндинского месторождения в Якутии. Спустя 3 года также начались поставки из Ковыктинского месторождения в Иркутской области.По словам Путина, Россия и Китай также успешно реализуют проекты в различных отраслях, включая промышленность, транспорт и сельское хозяйство.

https://1prime.ru/20250121/rossija-854336488.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, газ