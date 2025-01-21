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МИД Дании прокомментировал притязания Трампа на Гренландию - 21.01.2025, ПРАЙМ
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МИД Дании прокомментировал притязания Трампа на Гренландию
МИД Дании прокомментировал притязания Трампа на Гренландию - 21.01.2025, ПРАЙМ
МИД Дании прокомментировал притязания Трампа на Гренландию
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что никакое государство не может "просто взять себе" Гренландию. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:54+0300
2025-01-21T17:54+0300
дания
гренландия
дональд трамп
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что никакое государство не может "просто взять себе" Гренландию. Министр выразил "удовлетворенность" тем, что вступивший на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей инаугурационной речи не упомянул Гренландию среди приоритетов. Расмуссен при этом полагает, что риторика главы Белого дома не изменилась. "Конечно, у нас не может быть мирового порядка, при котором страны, если они достаточно крупные, как бы они ни назывались, могут просто взять себе то, что они хотят", - цитирует AFP слова министра. Трамп 7 января заявил, что остров Гренландия, ныне входящий в состав датского королевства, должен стать частью США, указав на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от КНР и России. Глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Трамп при этом отказался дать обещание не применять для установления контроля над Гренландией военную силу. До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Сейчас она остается частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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дания, гренландия, дональд трамп
ДАНИЯ, Гренландия, Дональд Трамп
17:54 21.01.2025
 
МИД Дании прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

МИД Дании считает, что никакая страна не может "просто взять себе" Гренландию

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что никакое государство не может "просто взять себе" Гренландию.
Министр выразил "удовлетворенность" тем, что вступивший на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей инаугурационной речи не упомянул Гренландию среди приоритетов. Расмуссен при этом полагает, что риторика главы Белого дома не изменилась.
"Конечно, у нас не может быть мирового порядка, при котором страны, если они достаточно крупные, как бы они ни назывались, могут просто взять себе то, что они хотят", - цитирует AFP слова министра.
%Репродукция картины Гренландия американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971) - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
В Гренландии рассказали, почему для США нет смысла завоевывать остров
18 января, 08:12
Трамп 7 января заявил, что остров Гренландия, ныне входящий в состав датского королевства, должен стать частью США, указав на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от КНР и России. Глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Трамп при этом отказался дать обещание не применять для установления контроля над Гренландией военную силу.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Сейчас она остается частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
 
ДАНИЯГренландияДональд Трамп
 
 
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