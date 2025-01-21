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Хабаровск получил сертификат оператора противообледенительной защиты - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Хабаровск получил сертификат оператора противообледенительной защиты
Хабаровск получил сертификат оператора противообледенительной защиты - 21.01.2025, ПРАЙМ
Хабаровск получил сертификат оператора противообледенительной защиты
Международный аэропорт Хабаровск получил сертификат оператора противообледенительной защиты, сообщила пресс-служба воздушного узла. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T06:28+0300
2025-01-21T06:28+0300
бизнес
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ХАБАРОВСК, 21 янв - ПРАЙМ. Международный аэропорт Хабаровск получил сертификат оператора противообледенительной защиты, сообщила пресс-служба воздушного узла. Обязательная государственная сертификация операторов противообледенительной защиты стартовала 1 сентября 2024 года. "Полученный сертификат подтверждает соответствие АО "Хабаровский аэропорт" всем требованиям Федеральных авиационных правил, предъявляемых к операторам по защите воздушных судов от наземного обледенения, и возможность бесперебойного обслуживания воздушных судов при высокой интенсивности перевозок в условиях осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении. Отмечается, что инженерно-авиационная служба аэропорта располагает современным парком аэродромной техники и спецмашин, собственными технологическими помещениями, включая станцию хранения, приема и выдачи противообледенительной жидкости и технической воды, технологическое оборудование для перекачки спецжидкостей и их заправки в деайсеры, лабораторию противообледенительных жидкостей и приборы для аэродромного контроля качества этих жидкостей перед применением на воздушных судах. "Парк деайсеров аэропорта Хабаровск для выполнения всех видов работ по противообледенительной обработки самолетов, включающий четыре спецмашины – 2Kiitokori EFI-2000, Kiitokori EFI-4000 и FMC LMD-2000, достаточен для обеспечения бесперебойной работы аэропорта в осенне-зимний период. Для поддержания требуемого уровня качества и обеспечения безопасности полетов персонал проходит ежегодную теоретическую и практическую подготовку по спецпрограммам обучения", - добавляется в сообщении. АО "Хабаровский аэропорт" – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск имени Геннадия Невельского. Это крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа России.
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бизнес, хабаровск, хабаровск
Бизнес, ХАБАРОВСК, Хабаровск
06:28 21.01.2025
 
Хабаровск получил сертификат оператора противообледенительной защиты

Аэропорт Хабаровск получил сертификат оператора противообледенительной защиты

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ХАБАРОВСК, 21 янв - ПРАЙМ. Международный аэропорт Хабаровск получил сертификат оператора противообледенительной защиты, сообщила пресс-служба воздушного узла.
Обязательная государственная сертификация операторов противообледенительной защиты стартовала 1 сентября 2024 года.
"Полученный сертификат подтверждает соответствие АО "Хабаровский аэропорт" всем требованиям Федеральных авиационных правил, предъявляемых к операторам по защите воздушных судов от наземного обледенения, и возможность бесперебойного обслуживания воздушных судов при высокой интенсивности перевозок в условиях осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инженерно-авиационная служба аэропорта располагает современным парком аэродромной техники и спецмашин, собственными технологическими помещениями, включая станцию хранения, приема и выдачи противообледенительной жидкости и технической воды, технологическое оборудование для перекачки спецжидкостей и их заправки в деайсеры, лабораторию противообледенительных жидкостей и приборы для аэродромного контроля качества этих жидкостей перед применением на воздушных судах.
"Парк деайсеров аэропорта Хабаровск для выполнения всех видов работ по противообледенительной обработки самолетов, включающий четыре спецмашины – 2Kiitokori EFI-2000, Kiitokori EFI-4000 и FMC LMD-2000, достаточен для обеспечения бесперебойной работы аэропорта в осенне-зимний период. Для поддержания требуемого уровня качества и обеспечения безопасности полетов персонал проходит ежегодную теоретическую и практическую подготовку по спецпрограммам обучения", - добавляется в сообщении.
АО "Хабаровский аэропорт" – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск имени Геннадия Невельского. Это крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа России.
 
БизнесХАБАРОВСКХабаровск
 
 
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