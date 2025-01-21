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Российский рынок акций завершил основные торги вторника небольшим ростом
Российский рынок акций завершил основные торги вторника небольшим ростом - 21.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги вторника небольшим ростом
Российский рынок акций к концу основных торгов вторника сменил динамику и завершил день в плюсе, следует из данных Московской биржи. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T19:19+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций к концу основных торгов вторника сменил динамику и завершил день в плюсе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,18% - до 2 934,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,03%, до 995,81 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,21%, до 925,16 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 1,2% - до 79,19 доллара за баррель. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ "Индекс Мосбиржи большую часть вторника нес потери, моментами откатываясь под 2900 пунктов. Сказались укрепление рубля и спад нефтяных цен с одной стороны, и техническая перегретость после волны роста – с другой. Впрочем, под вечер покупатели немного приободрились", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Начало президентства Дональда Трампа пока почти не повлияло на рублевые активы, внятных геополитических сигналов для РФ еще не звучало, отмечает эксперт. В разрезе рыночной конъюнктуры также заметных перемен не случилось – нефть чуть просела, но держится недалеко от 80 долларов, индекс доллара отошел ближе к 108 пунктам. "Геополитические новости пока не добавили конкретики российским инвесторам, а на отдельные акции давление оказывает заметное снижение нефтяных цен после объявления чрезвычайного положения по энергетике в США", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА В лидерах роста – акции "Полюса" (+5,65%), "Самолета" (+4,93%), "Селигдара" (+4,24%), ПИКа (+3,48%), "Мечела" (+3,32%), расписки Ozon (+2,86%). "В лидеры роста в ожидании сильных операционных результатов за ушедший год вышел "Полюс". Дополнительную поддержку котировкам обеспечил небольшой рост цен на золото", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Сильнее всего снизились акции "Позитива" (-3,46%), ТГК-1 (-3,07%), "Абрау Дюрсо" (-2,51%), ВК (-1,81%), ДВМП (-1,72%), ЛСР (-1,66%). ПРОГНОЗЫ "Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 января – 2875-3000 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в среду индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2850-2950 пунктов. "В среду до публикации традиционных недельных данных по инфляции индекс Мосбиржи может задержаться вблизи 2900-2925 пунктов", - считает Григорьев.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил основные торги вторника небольшим ростом
Российский рынок акций завершил основные торги вторника ростом до 2934,71 пункта
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций к концу основных торгов вторника сменил динамику и завершил день в плюсе, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,18% - до 2 934,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,03%, до 995,81 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,21%, до 925,16 пункта.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 1,2% - до 79,19 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи большую часть вторника нес потери, моментами откатываясь под 2900 пунктов. Сказались укрепление рубля и спад нефтяных цен с одной стороны, и техническая перегретость после волны роста – с другой. Впрочем, под вечер покупатели немного приободрились", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Начало президентства Дональда Трампа пока почти не повлияло на рублевые активы, внятных геополитических сигналов для РФ еще не звучало, отмечает эксперт. В разрезе рыночной конъюнктуры также заметных перемен не случилось – нефть чуть просела, но держится недалеко от 80 долларов, индекс доллара отошел ближе к 108 пунктам.
"Геополитические новости пока не добавили конкретики российским инвесторам, а на отдельные акции давление оказывает заметное снижение нефтяных цен после объявления чрезвычайного положения по энергетике в США", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В лидерах роста – акции "Полюса" (+5,65%), "Самолета" (+4,93%), "Селигдара" (+4,24%), ПИКа (+3,48%), "Мечела" (+3,32%), расписки Ozon (+2,86%).
"В лидеры роста в ожидании сильных операционных результатов за ушедший год вышел "Полюс". Дополнительную поддержку котировкам обеспечил небольшой рост цен на золото", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Сильнее всего снизились акции "Позитива" (-3,46%), ТГК-1 (-3,07%), "Абрау Дюрсо" (-2,51%), ВК (-1,81%), ДВМП (-1,72%), ЛСР (-1,66%).
"Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 января – 2875-3000 пунктов", - говорит Шепелев.
Мильчакова ожидает, что в среду индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2850-2950 пунктов.
"В среду до публикации традиционных недельных данных по инфляции индекс Мосбиржи может задержаться вблизи 2900-2925 пунктов", - считает Григорьев.
Курс юаня на Мосбирже завершил торги вторника снижением