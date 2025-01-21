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Российский рынок акций завершил основные торги вторника небольшим ростом

Российский рынок акций завершил основные торги вторника небольшим ростом - 21.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги вторника небольшим ростом

Российский рынок акций к концу основных торгов вторника сменил динамику и завершил день в плюсе, следует из данных Московской биржи. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T19:19+0300

2025-01-21T19:19+0300

2025-01-21T19:19+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций к концу основных торгов вторника сменил динамику и завершил день в плюсе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,18% - до 2 934,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,03%, до 995,81 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,21%, до 925,16 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 1,2% - до 79,19 доллара за баррель. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ "Индекс Мосбиржи большую часть вторника нес потери, моментами откатываясь под 2900 пунктов. Сказались укрепление рубля и спад нефтяных цен с одной стороны, и техническая перегретость после волны роста – с другой. Впрочем, под вечер покупатели немного приободрились", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Начало президентства Дональда Трампа пока почти не повлияло на рублевые активы, внятных геополитических сигналов для РФ еще не звучало, отмечает эксперт. В разрезе рыночной конъюнктуры также заметных перемен не случилось – нефть чуть просела, но держится недалеко от 80 долларов, индекс доллара отошел ближе к 108 пунктам. "Геополитические новости пока не добавили конкретики российским инвесторам, а на отдельные акции давление оказывает заметное снижение нефтяных цен после объявления чрезвычайного положения по энергетике в США", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА В лидерах роста – акции "Полюса" (+5,65%), "Самолета" (+4,93%), "Селигдара" (+4,24%), ПИКа (+3,48%), "Мечела" (+3,32%), расписки Ozon (+2,86%). "В лидеры роста в ожидании сильных операционных результатов за ушедший год вышел "Полюс". Дополнительную поддержку котировкам обеспечил небольшой рост цен на золото", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Сильнее всего снизились акции "Позитива" (-3,46%), ТГК-1 (-3,07%), "Абрау Дюрсо" (-2,51%), ВК (-1,81%), ДВМП (-1,72%), ЛСР (-1,66%). ПРОГНОЗЫ "Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 января – 2875-3000 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в среду индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2850-2950 пунктов. "В среду до публикации традиционных недельных данных по инфляции индекс Мосбиржи может задержаться вблизи 2900-2925 пунктов", - считает Григорьев.

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