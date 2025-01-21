Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия может поспособствовать депортации своих граждан из США - 21.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250121/indiya-854349163.html
Индия может поспособствовать депортации своих граждан из США
Индия может поспособствовать депортации своих граждан из США - 21.01.2025, ПРАЙМ
Индия может поспособствовать депортации своих граждан из США
Правительство Индии готово сотрудничать с администрацией вступившего в должность президента США Дональда Трампа для депортации своих граждан, незаконно... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:38+0300
2025-01-21T14:38+0300
индия
сша
мигранты
депортация
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Правительство Индии готово сотрудничать с администрацией вступившего в должность президента США Дональда Трампа для депортации своих граждан, незаконно находящихся на территории Соединенных Штатов, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По словам источников, стороны уже вместе определили около 18 тысяч нелегальных индийских мигрантов в США, которых необходимо выдворить, однако эта цифра может быть гораздо выше. В обмен на сотрудничество Индия надеется, что администрация Трампа защитит легальные иммиграционные каналы, используемые ее гражданами для въезда в США, в частности, студенческие визы и программу для квалифицированных работников. Согласно официальным данным, на граждан Индии приходится почти три четверти из 386 тысячи виз данной программы, выданных в 2023 году. По мнению агентства, сотрудничество по вопросу нелегальных мигрантов может рассматриваться как ранний сигнал Нью-Дели о готовности выполнять требования нового президента США и избежать торговой войны. Как отмечает агентство, Индия является относительно скромным источником нелегальных мигрантов в США: по данным таможенной и пограничной службы США, на ее граждан приходится около 3% всех незаконных пересечений границы, с которыми столкнулись американские пограничники в 2024 финансовом году. На страны Латинской Америки, такие как Мексика, Венесуэла и Гватемала, приходится гораздо большая доля. Однако в последние годы число и доля индийских нелегальных мигрантов несколько увеличивается. Хотя их общее число в США точно не известно, в опубликованном в прошлом году докладе министерства внутренней безопасности говорится, что по состоянию на 2022 год в США проживало около 220 тысяч нелегальных индийских мигрантов. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить "вторжение через границу" с Мексикой уже к вечеру 20 января.
https://1prime.ru/20241113/migranty-852781156.html
индия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_36:0:2169:1600_1920x0_80_0_0_da9dd81fdffc3bbeffa968f4a18cb07c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, сша, мигранты, депортация
ИНДИЯ, США, Мигранты, депортация
14:38 21.01.2025
 
Индия может поспособствовать депортации своих граждан из США

Bloomberg: Индия готова способствовать депортации 18 тысяч своих граждан из США

© Фото : Unsplash/Arjan BillanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Правительство Индии готово сотрудничать с администрацией вступившего в должность президента США Дональда Трампа для депортации своих граждан, незаконно находящихся на территории Соединенных Штатов, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, стороны уже вместе определили около 18 тысяч нелегальных индийских мигрантов в США, которых необходимо выдворить, однако эта цифра может быть гораздо выше.
В обмен на сотрудничество Индия надеется, что администрация Трампа защитит легальные иммиграционные каналы, используемые ее гражданами для въезда в США, в частности, студенческие визы и программу для квалифицированных работников. Согласно официальным данным, на граждан Индии приходится почти три четверти из 386 тысячи виз данной программы, выданных в 2023 году.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Радикально. Стало известно, что Трамп может сделать с мигрантами в США
13 ноября 2024, 08:21
По мнению агентства, сотрудничество по вопросу нелегальных мигрантов может рассматриваться как ранний сигнал Нью-Дели о готовности выполнять требования нового президента США и избежать торговой войны.
Как отмечает агентство, Индия является относительно скромным источником нелегальных мигрантов в США: по данным таможенной и пограничной службы США, на ее граждан приходится около 3% всех незаконных пересечений границы, с которыми столкнулись американские пограничники в 2024 финансовом году. На страны Латинской Америки, такие как Мексика, Венесуэла и Гватемала, приходится гораздо большая доля.
Однако в последние годы число и доля индийских нелегальных мигрантов несколько увеличивается. Хотя их общее число в США точно не известно, в опубликованном в прошлом году докладе министерства внутренней безопасности говорится, что по состоянию на 2022 год в США проживало около 220 тысяч нелегальных индийских мигрантов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить "вторжение через границу" с Мексикой уже к вечеру 20 января.
 
ИНДИЯСШАМигрантыдепортация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала