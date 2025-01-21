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Индия может поспособствовать депортации своих граждан из США

Индия может поспособствовать депортации своих граждан из США - 21.01.2025, ПРАЙМ

Индия может поспособствовать депортации своих граждан из США

Правительство Индии готово сотрудничать с администрацией вступившего в должность президента США Дональда Трампа для депортации своих граждан, незаконно... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:38+0300

2025-01-21T14:38+0300

2025-01-21T14:38+0300

индия

сша

мигранты

депортация

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Правительство Индии готово сотрудничать с администрацией вступившего в должность президента США Дональда Трампа для депортации своих граждан, незаконно находящихся на территории Соединенных Штатов, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По словам источников, стороны уже вместе определили около 18 тысяч нелегальных индийских мигрантов в США, которых необходимо выдворить, однако эта цифра может быть гораздо выше. В обмен на сотрудничество Индия надеется, что администрация Трампа защитит легальные иммиграционные каналы, используемые ее гражданами для въезда в США, в частности, студенческие визы и программу для квалифицированных работников. Согласно официальным данным, на граждан Индии приходится почти три четверти из 386 тысячи виз данной программы, выданных в 2023 году. По мнению агентства, сотрудничество по вопросу нелегальных мигрантов может рассматриваться как ранний сигнал Нью-Дели о готовности выполнять требования нового президента США и избежать торговой войны. Как отмечает агентство, Индия является относительно скромным источником нелегальных мигрантов в США: по данным таможенной и пограничной службы США, на ее граждан приходится около 3% всех незаконных пересечений границы, с которыми столкнулись американские пограничники в 2024 финансовом году. На страны Латинской Америки, такие как Мексика, Венесуэла и Гватемала, приходится гораздо большая доля. Однако в последние годы число и доля индийских нелегальных мигрантов несколько увеличивается. Хотя их общее число в США точно не известно, в опубликованном в прошлом году докладе министерства внутренней безопасности говорится, что по состоянию на 2022 год в США проживало около 220 тысяч нелегальных индийских мигрантов. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить "вторжение через границу" с Мексикой уже к вечеру 20 января.

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индия, сша, мигранты, депортация