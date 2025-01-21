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Чем заменить IPO тридцати "Сбербанков" или "Лукойлов"

Чем заменить IPO тридцати "Сбербанков" или "Лукойлов" - 21.01.2025, ПРАЙМ

Чем заменить IPO тридцати "Сбербанков" или "Лукойлов"

Высокие кредитные ставки негативно сказываются на российской экономике. Так считает почти 70% российского бизнеса из реального сектора, опрошенного Институтом... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T08:00+0300

2025-01-21T08:00+0300

2025-01-21T08:00+0300

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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Высокие кредитные ставки негативно сказываются на российской экономике. Так считает почти 70% российского бизнеса из реального сектора, опрошенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). И этим 70% бизнеса нужно уже сейчас найти способы привлечения средств – повышение ключевой ставки с 16% до 21% с июля по конец октября 2024 года сделало дорогое кредитование практически недоступным для российских предприятий, говорят в ИНП РАН.Найти деньги на развитие бизнес сможет на публичных рынках капитала. По разным оценкам, в России потенциальными эмитентами могут выступать до 55 000 частных компаний из разных секторов экономики. Эти компании находятся на разных стадиях жизненного цикла и имеют разный опыт внешнего финансирования. Это прежде всего быстрорастущие компании малой и средней капитализации.Чтобы они смогли привлечь средства на фондовом и других рынках капитала, нужно либерализовать им туда доступ. Речь может идти о множестве мер. Безусловно, нужен анализ формальных и неформальных процедур допуска компаний на биржу с целью выявить критические "точки разворота", когда потенциальные эмитенты прерывают свой путь на публичные рынки капитала. Следующим шагом может стать упрощение требований биржи для быстрорастущих компаний средней и малой капитализации и проработка того, чтобы выделить отдельный сегмент таких компаний на бирже - венчурный. Они, возможно, будут обладать повышенным риском, но и потенциалом кратного роста.Еще одной мерой может стать балансировка спроса – доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциями в 2024 году составила, по данным Мосбиржи, 74%. Это приводит к ограниченному спросу и высокой волатильности рынка. Нужно расширить условия доступа институциональных инвесторов к размещениям акций российских эмитентов, целесообразно мотивировать их налоговыми льготами при условии беспрерывного владения активами с момента IPOна протяжении 5 лет.Определенно полезным будет принятие рекомендаций ЦБ для участников рынка ценных бумаг о стандартах раскрытия информации по планируемым и реализуемым размещениям. Цель этого шага – улучшение качества раскрытия корпоративной и финансовой информации эмитентов. Сокращение обязательств по ее раскрытию – вынужденная мера в период санкций. Однако формирование культуры рынка и доверия инвесторов невозможно без равного доступа к достоверной информации для всех категорий инвесторов. Но здесь важно не переусердствовать – нужно, чтобы рекомендации не носили ограничительный характер, особенно для потенциальных эмитентов малой и средней капитализации.Эти и многие другие шаги помогут не только облегчить бизнесу жизнь, открыв дополнительные возможности для привлечения финансирования, но и решить поставленную президентом задачу по достижению фондовым рынком капитализации в 66% ВВП к 2030 году, который уже не за горами. В конце декабря в Госдуме представитель Мосбиржи сказала, что для достижения этой цели нужно вывести на IPO не менее 30 "Сбербанков", "Роснефтей" или "Лукойлов". Можно ли это сделать? Сложный вопрос, учитывая, что 30 потенциальных эмитентов масштаба Сбербанка у нас вряд ли наберется. Но есть несколько десятков тысяч потенциальных эмитентов малой и средней капитализации.И, наконец, помощь средним и малым быстрорастущим компаниям в выходе на рынки капитала не только поможет решить поставленную президентом стратегическую задачу, но и достичь текущей цели по снижению инфляции - именно такие компании способствуют ускоренному росту экономики, поддерживая "экономику предложения". Это, в свою очередь, помогает нивелировать инфляционное давление со стороны спроса.Автор - Алексей Лазутин, член Генсовета, глава подкомитета по публичным рынкам капитала "Деловой России"

https://1prime.ru/20230621/840892118.html

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Алексей Лазутин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854324181_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_a4260289e859e58f54516efcb4bddf3a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Лазутин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854324181_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_a4260289e859e58f54516efcb4bddf3a.jpg

мнения аналитиков, ipo, мосбиржа, объем торгов на мосбирже, бизнес