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Россельхозбанк возобновил прием заявок на "Семейную ипотеку"

Россельхозбанк возобновил прием заявок на "Семейную ипотеку" - 21.01.2025, ПРАЙМ

Россельхозбанк возобновил прием заявок на "Семейную ипотеку"

Россельхозбанк (РСХБ) возобновил прием заявок на кредиты по "Семейной ипотеке", сообщили в пресс-службе кредитной организации. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T16:48+0300

2025-01-21T16:48+0300

2025-01-21T16:48+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россельхозбанк (РСХБ) возобновил прием заявок на кредиты по "Семейной ипотеке", сообщили в пресс-службе кредитной организации. "РСХБ возобновил прием заявок и проведение сделок по государственной программе "Семейная ипотека", - сказано в сообщении. Отмечается, что субсидированное кредитное решение доступно для семей с детьми в онлайн-канале на платформе "Своё жильё", направленной на приобретение недвижимости. "Приобретение недвижимости является одним из важнейших шагов для создания финансовой стабильности молодой семьи. "Семейная ипотека" – это программа господдержки семей с детьми, которая позволяет получить ипотечный кредит по льготной ставке. Продукт пользуется высоким спросом у клиентов Россельхозбанка и занимает значительную долю в общем портфеле выдач жилищных кредитов", — отметила зампред правления кредитной организации Елена Батурова. В сообщении указывается, что Россельхозбанк принимает заявки на приобретение жилья по программе на территориях Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В июле прошлого года "Семейная ипотека" в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Сумма кредита – до 12 миллионов рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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россия, банки, россельхозбанк