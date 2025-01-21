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ВТБ ожидает сокращение рынка ипотеки на ИЖС в России в 2025 году

ВТБ ожидает сокращение рынка ипотеки на ИЖС в России в 2025 году - 21.01.2025, ПРАЙМ

ВТБ ожидает сокращение рынка ипотеки на ИЖС в России в 2025 году

Выдачи ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России в 2024 году выросли на 2%, почти до 530 миллиардов рублей, в 2025 году ВТБ ожидает... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:04+0300

2025-01-21T15:04+0300

2025-01-21T15:04+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России в 2024 году выросли на 2%, почти до 530 миллиардов рублей, в 2025 году ВТБ ожидает сокращение рынка такой ипотеки примерно на четверть, сообщил банк. "По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составили около 530 миллиардов рублей, что всего на 2% выше результата 2023 года. Годом ранее этот сегмент рынка продемонстрировал четырехкратный прирост продаж. Существенное сокращение темпов произошло в результате изменения господдержки и выросших рыночных ставок", - говорится в сообщении. По словам начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина, которые приводятся в сообщении, ипотечный бум подошел к концу и в сегменте частного строительства: ушедший год завершил пятилетку рекордов на этом рынке. "В наступившем году из-за высоких ставок, изменившейся господдержки и перехода к расчетам только по эскроу выдачи кредитов на дома просядут достаточно существенно. Пока мы ожидаем сокращения рынка ипотеки на ИЖС примерно на четверть, но многое будет зависеть от инициатив правительства по поддержке спроса на "семейную" ипотеку и скорости адаптации подрядчиков к новым условиям работы", - отметил Бабин. Как подчеркнула пресс-служба, рынок кредитования ИЖС, как и в целом сегмент ипотеки, стал "охлаждаться" с третьего квартала. За июль-сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем в предыдущие три месяца. В четвертом квартале "охлаждение" спроса ускорилось: по оценке ВТБ, в этот период продажи ипотеки на ИЖС сократились почти в 1,5 раза к третьему кварталу. "ВТБ по итогам 2024 года предоставил клиентам более 12,4 тысяч кредитов на ИЖС и готовые дома, общий объем сделок составил более 70 миллиардов рублей – на 15% меньше, чем годом ранее. Примерно 8 из 10 кредитов заемщики получили на покупку готовых домов", - сообщил банк. Из-за более выгодных ставок в основном клиенты оформляли ипотеку с господдержкой – прежде всего, "семейной". В ВТБ доля этой программы в выдачах кредитов на ИЖС составила 50%, на готовые дома – примерно треть. Средний "чек" по итогам года остался на примерно сопоставимом с 2023 годом уровне, составив 5,8 миллиона рублей при получении средств на самостоятельное строительство и 5,6 миллиона – на готовые дома.

https://1prime.ru/20250120/ipoteka-854323899.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, недвижимость, ижс, ипотека