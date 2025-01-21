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Два казахстанских банка приостановили выпуск карт для иностранцев - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Два казахстанских банка приостановили выпуск карт для иностранцев
Два казахстанских банка приостановили выпуск карт для иностранцев - 21.01.2025, ПРАЙМ
Два казахстанских банка приостановили выпуск карт для иностранцев
Казахстанский Kaspi Bank и Home Credit Bank приостановили выпуск дебетовых карт для нерезидентов республики, сообщили РИА Новости в контакт-центрах кредитных... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T18:45+0300
2025-01-21T18:45+0300
казахстан
банки
банковские карты
иностранцы
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АЛМА-АТА, 21 янв – ПРАЙМ. Казахстанский Kaspi Bank и Home Credit Bank приостановили выпуск дебетовых карт для нерезидентов республики, сообщили РИА Новости в контакт-центрах кредитных организаций. "До нового года нерезидентам в Казахстане открывались дебетовые карты, только кредитные карты не предоставлялись. Сейчас временно приостановлено оформление дебетовых карт для нерезидентов во всех каналах продаж и по всем видам продуктов. Эта норма действует с 19 января, дата возобновления оформления карт пока неизвестна, будет объявлена дополнительно", - уточнил оператор контакт-центра Home Credit Bank. В клиентской поддержке Kaspi Bank сообщили, что с 19 января по 3 февраля нерезиденты республики не смогут оформить или перевыпустить дебетовые банковские карты. "После 3 февраля вы сможете получить Kaspi Gold (дебетовая карта - ред.) сроком действия на один год", - уточнил оператор. В середине января агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что ограничило срок действия банковских карт для нерезидентов республики 12 месяцами. По информации регулятора, новые меры направлены на минимизацию использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, в том числе через ограничения по сроку действия карт.
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казахстан, банки, банковские карты, иностранцы
КАЗАХСТАН, Банки, банковские карты, иностранцы
18:45 21.01.2025
 
Два казахстанских банка приостановили выпуск карт для иностранцев

В Казахстане Kaspi Bank и Home Credit Bank приостановили выдачу карт иностранцам

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АЛМА-АТА, 21 янв – ПРАЙМ. Казахстанский Kaspi Bank и Home Credit Bank приостановили выпуск дебетовых карт для нерезидентов республики, сообщили РИА Новости в контакт-центрах кредитных организаций.
"До нового года нерезидентам в Казахстане открывались дебетовые карты, только кредитные карты не предоставлялись. Сейчас временно приостановлено оформление дебетовых карт для нерезидентов во всех каналах продаж и по всем видам продуктов. Эта норма действует с 19 января, дата возобновления оформления карт пока неизвестна, будет объявлена дополнительно", - уточнил оператор контакт-центра Home Credit Bank.
В клиентской поддержке Kaspi Bank сообщили, что с 19 января по 3 февраля нерезиденты республики не смогут оформить или перевыпустить дебетовые банковские карты.
"После 3 февраля вы сможете получить Kaspi Gold (дебетовая карта - ред.) сроком действия на один год", - уточнил оператор.
В середине января агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что ограничило срок действия банковских карт для нерезидентов республики 12 месяцами. По информации регулятора, новые меры направлены на минимизацию использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, в том числе через ограничения по сроку действия карт.
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