https://1prime.ru/20250121/khamas-854342430.html

Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить

Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить - 21.01.2025, ПРАЙМ

Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить

Александр Труфанов, россиянин с двойным гражданством, находящийся в заложниках в Газе, может быть освобожден в течение 3-4 недель. Об этом сообщил посол России... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T11:09+0300

2025-01-21T11:09+0300

2025-01-21T11:09+0300

россия

хамас

заложники

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Александр Труфанов, россиянин с двойным гражданством, находящийся в заложниках в Газе, может быть освобожден в течение 3-4 недель. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов."Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден", - отметил Викторов в эфире канала "Россия 24".По словам дипломата, а, в Газе нет других заложников с российским гражданством. Кроме того, руководство ХАМАС пообещало, что Труфанова освободят живым и здоровым.Израиль ХАМАС согласились на прекращение огня на 42 дня при посредничестве Катара, Египта и США, с амбицией окончательного прекращения боевых действий. Конфликт в Газе продолжается уже 15 месяцев, в результате которого погибли 46 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян

https://1prime.ru/20250120/zalozhniki-854335556.html

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россия, хамас, заложники