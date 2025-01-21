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Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить
Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить - 21.01.2025, ПРАЙМ
Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить
Александр Труфанов, россиянин с двойным гражданством, находящийся в заложниках в Газе, может быть освобожден в течение 3-4 недель. Об этом сообщил посол России... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T11:09+0300
2025-01-21T11:09+0300
россия
хамас
заложники
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Александр Труфанов, россиянин с двойным гражданством, находящийся в заложниках в Газе, может быть освобожден в течение 3-4 недель. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов."Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден", - отметил Викторов в эфире канала "Россия 24".По словам дипломата, а, в Газе нет других заложников с российским гражданством. Кроме того, руководство ХАМАС пообещало, что Труфанова освободят живым и здоровым.Израиль ХАМАС согласились на прекращение огня на 42 дня при посредничестве Катара, Египта и США, с амбицией окончательного прекращения боевых действий. Конфликт в Газе продолжается уже 15 месяцев, в результате которого погибли 46 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян
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россия, хамас, заложники
РОССИЯ, ХАМАС, заложники
11:09 21.01.2025
 
Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить

Посол России в Израиле заявил, что россиянина могут скоро освободить из Газы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Александр Труфанов, россиянин с двойным гражданством, находящийся в заложниках в Газе, может быть освобожден в течение 3-4 недель. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден", - отметил Викторов в эфире канала "Россия 24".
По словам дипломата, а, в Газе нет других заложников с российским гражданством. Кроме того, руководство ХАМАС пообещало, что Труфанова освободят живым и здоровым.
Израиль ХАМАС согласились на прекращение огня на 42 дня при посредничестве Катара, Египта и США, с амбицией окончательного прекращения боевых действий. Конфликт в Газе продолжается уже 15 месяцев, в результате которого погибли 46 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян
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Вчера, 23:45
 
РОССИЯХАМАСзаложники
 
 
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