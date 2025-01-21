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Китай в полтора раза увеличил закупки рыбы в России

Китай в полтора раза увеличил закупки рыбы в России - 21.01.2025, ПРАЙМ

Китай в полтора раза увеличил закупки рыбы в России

Китай за прошлый год в полтора раза нарастил покупки филе и другого мяса рыбы в России - до 86,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T05:15+0300

2025-01-21T05:15+0300

2025-01-21T05:15+0300

экономика

бизнес

россия

китай

эквадор

канада

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Китай за прошлый год в полтора раза нарастил покупки филе и другого мяса рыбы в России - до 86,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Такие объемы стали максимальными с 2015 года, с которого ведется статистика. Более ранних данных нет. При этом больше всего китайцы покупали филе и мясо минтая в мороженом виде, на 84 миллиона долларов. Кроме мяса рыбы из морепродуктов у Поднебесной была востребована российская мороженая рыба - ее было импортировано на 1,308 миллиарда долларов, что на 17% меньше, чем в 2023 году. Больше всего закупалось минтая (479,3 миллиона долларов), трески (389,2 миллиона) и сардин (135,2 миллиона). Также Россия продавала Китаю ракообразных на 1,305 миллиарда, нарастив экспорт на 7% за год. Больше всего в Китай уезжало свежих крабов (1,14 миллиарда долларов), мороженных крабов (91,1 миллиона) и мороженых креветок (71,7 миллиона). Также на экспорт шла мука из рыбы (1,3 миллиона долларов), водные беспозвоночные (796 тысяч долларов) и свежая или охлажденная рыба (110 тысяч долларов). Всего по итогам года Россия экспортировала в Китай морепродуктов на 2,74 миллиарда долларов, заняв среди них второе место. В пятерку также вошли Эквадор (3,12 миллиарда долларов), Канада (1,25 миллиарда), Вьетнам (1,18 миллиарда) и Индия (1,15 миллиарда).

китай

эквадор

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бизнес, россия, китай, эквадор, канада