Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай увеличил закупки у России медного лома и отходов - 21.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250121/kitaj-854337139.html
Китай увеличил закупки у России медного лома и отходов
Китай увеличил закупки у России медного лома и отходов - 21.01.2025, ПРАЙМ
Китай увеличил закупки у России медного лома и отходов
Китай в прошлом году увеличил покупки у РФ медного лома и отходов, при этом сократив покупки рафинированной меди, в основном катодов, выяснило РИА Новости,... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T06:15+0300
2025-01-21T06:15+0300
экономика
россия
финансы
китай
чили
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854337139.jpg?1737429357
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Китай в прошлом году увеличил покупки у РФ медного лома и отходов, при этом сократив покупки рафинированной меди, в основном катодов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Китай по итогам всего 2024 года импортировал из России меди и продукции из нее на 3,01 миллиарда долларов, что на 6,4% меньше, чем по итогам 2023 года. При этом самое заметное сокращение было в поставках рафинированной меди и неочищенных сплавов - на 28,2% или 891 миллион долларов - до 2,27 миллиарда долларов. Из этой товарной группы китайцы больше всего покупали катоды и их секции - на 2,11 миллиарда долларов. В то же время Китай увеличил закупки в России медного лома и отходов - в 13 раз, или на 673,8 миллиона долларов, до 728,5 миллиона. Кроме того, спросом в Китае пользовался медный штейн - его за год было импортировано на 8,5 миллиона долларов, медная проволока - 1,7 миллиона, а также медные порошки и чешуйки - 1,6 миллиона. Россия по итогам года стала седьмым поставщиком меди в Китай. В пятерку главных импортеров вошли Демократическая Республика Конго (15,17 миллиарда долларов), Чили (6,65 миллиарда), Япония (5,88 миллиарда), Замбия (4,88 миллиарда) и США (3,82 миллиарда).
китай
чили
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, китай, чили, япония
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ, ЧИЛИ, ЯПОНИЯ
06:15 21.01.2025
 
Китай увеличил закупки у России медного лома и отходов

Китай в 2024 году увеличил закупки у России медного лома и отходов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Китай в прошлом году увеличил покупки у РФ медного лома и отходов, при этом сократив покупки рафинированной меди, в основном катодов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы.
Китай по итогам всего 2024 года импортировал из России меди и продукции из нее на 3,01 миллиарда долларов, что на 6,4% меньше, чем по итогам 2023 года. При этом самое заметное сокращение было в поставках рафинированной меди и неочищенных сплавов - на 28,2% или 891 миллион долларов - до 2,27 миллиарда долларов. Из этой товарной группы китайцы больше всего покупали катоды и их секции - на 2,11 миллиарда долларов.
В то же время Китай увеличил закупки в России медного лома и отходов - в 13 раз, или на 673,8 миллиона долларов, до 728,5 миллиона.
Кроме того, спросом в Китае пользовался медный штейн - его за год было импортировано на 8,5 миллиона долларов, медная проволока - 1,7 миллиона, а также медные порошки и чешуйки - 1,6 миллиона.
Россия по итогам года стала седьмым поставщиком меди в Китай. В пятерку главных импортеров вошли Демократическая Республика Конго (15,17 миллиарда долларов), Чили (6,65 миллиарда), Япония (5,88 миллиарда), Замбия (4,88 миллиарда) и США (3,82 миллиарда).
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыКИТАЙЧИЛИЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала