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Китай увеличил закупки у России медного лома и отходов

Китай увеличил закупки у России медного лома и отходов - 21.01.2025, ПРАЙМ

Китай увеличил закупки у России медного лома и отходов

Китай в прошлом году увеличил покупки у РФ медного лома и отходов, при этом сократив покупки рафинированной меди, в основном катодов, выяснило РИА Новости,... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T06:15+0300

2025-01-21T06:15+0300

2025-01-21T06:15+0300

экономика

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Китай в прошлом году увеличил покупки у РФ медного лома и отходов, при этом сократив покупки рафинированной меди, в основном катодов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Китай по итогам всего 2024 года импортировал из России меди и продукции из нее на 3,01 миллиарда долларов, что на 6,4% меньше, чем по итогам 2023 года. При этом самое заметное сокращение было в поставках рафинированной меди и неочищенных сплавов - на 28,2% или 891 миллион долларов - до 2,27 миллиарда долларов. Из этой товарной группы китайцы больше всего покупали катоды и их секции - на 2,11 миллиарда долларов. В то же время Китай увеличил закупки в России медного лома и отходов - в 13 раз, или на 673,8 миллиона долларов, до 728,5 миллиона. Кроме того, спросом в Китае пользовался медный штейн - его за год было импортировано на 8,5 миллиона долларов, медная проволока - 1,7 миллиона, а также медные порошки и чешуйки - 1,6 миллиона. Россия по итогам года стала седьмым поставщиком меди в Китай. В пятерку главных импортеров вошли Демократическая Республика Конго (15,17 миллиарда долларов), Чили (6,65 миллиарда), Япония (5,88 миллиарда), Замбия (4,88 миллиарда) и США (3,82 миллиарда).

китай

чили

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россия, финансы, китай, чили, япония