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Ушаков назвал цель урегулирования украинского конфликта - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Ушаков назвал цель урегулирования украинского конфликта
Ушаков назвал цель урегулирования украинского конфликта - 21.01.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал цель урегулирования украинского конфликта
Целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир на основе учета интересов Москвы, заявил журналистам помощник президента России Юрий... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:37+0300
2025-01-21T15:37+0300
политика
россия
украина
юрий ушаков
владимир путин
мирные переговоры
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир на основе учета интересов Москвы, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент (РФ Владимира Путин — ред.) на днях, об этом он сказал и сегодня — целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", — сказал Ушаков.
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россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, мирные переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Юрий Ушаков, Владимир Путин, мирные переговоры
15:37 21.01.2025
 
Ушаков назвал цель урегулирования украинского конфликта

Ушаков: нужен долгосрочный мир по Украине на основе учета интересов России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
Международный форум Примаковские чтения - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир на основе учета интересов Москвы, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
"Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент (РФ Владимира Путин — ред.) на днях, об этом он сказал и сегодня — целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", — сказал Ушаков.
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
РФ не получала сигналов от США о разговоре Путина и Трампа, заявил Ушаков
15:21
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЮрий УшаковВладимир Путинмирные переговоры
 
 
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