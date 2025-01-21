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Ушаков назвал цель урегулирования украинского конфликта
Ушаков назвал цель урегулирования украинского конфликта - 21.01.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал цель урегулирования украинского конфликта
Целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир на основе учета интересов Москвы, заявил журналистам помощник президента России Юрий... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:37+0300
2025-01-21T15:37+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир на основе учета интересов Москвы, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент (РФ Владимира Путин — ред.) на днях, об этом он сказал и сегодня — целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", — сказал Ушаков.
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россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, мирные переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Юрий Ушаков, Владимир Путин, мирные переговоры
Ушаков назвал цель урегулирования украинского конфликта
Ушаков: нужен долгосрочный мир по Украине на основе учета интересов России
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир на основе учета интересов Москвы, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
"Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент (РФ Владимира Путин — ред.) на днях, об этом он сказал и сегодня — целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", — сказал Ушаков.
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