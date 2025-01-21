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В США заявили, что не желают повторения конфликта на Украине - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В США заявили, что не желают повторения конфликта на Украине
В США заявили, что не желают повторения конфликта на Украине - 21.01.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что не желают повторения конфликта на Украине
Если украинский конфликт будет урегулирован, то Вашингтон не хотели бы, чтобы он повторился спустя несколько лет, заявил во вторник в интервью телеканалу NBC... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T21:04+0300
2025-01-21T21:04+0300
политика
сша
украина
россия
урегулирование
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Если украинский конфликт будет урегулирован, то Вашингтон не хотели бы, чтобы он повторился спустя несколько лет, заявил во вторник в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Марко Рубио. "Это будет официальной политикой Соединенных Штатов, что война должна закончиться, и мы сделаем все возможное, чтобы это произошло и чтобы помочь закончить ее таким образом, чтобы это было стабильно и устойчиво", — сказал он, отвечая на вопрос касательно конфликта на Украине.По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы за этим последовал еще один вооруженный конфликт на Украине, "через два, три или четыре года", Рубио отметил, что как у Москвы, так и Киева в конфликте "максималистские" цели, поэтому переговоры о мире будут сложными, и "каждой стороне придется что-то отдать".
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сша, украина, россия, урегулирование
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, урегулирование
21:04 21.01.2025
 
В США заявили, что не желают повторения конфликта на Украине

Рубио: США не хотели бы повторения конфликта на Украине в случае урегулирования

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Если украинский конфликт будет урегулирован, то Вашингтон не хотели бы, чтобы он повторился спустя несколько лет, заявил во вторник в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Марко Рубио.
"Это будет официальной политикой Соединенных Штатов, что война должна закончиться, и мы сделаем все возможное, чтобы это произошло и чтобы помочь закончить ее таким образом, чтобы это было стабильно и устойчиво", — сказал он, отвечая на вопрос касательно конфликта на Украине.
По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы за этим последовал еще один вооруженный конфликт на Украине, "через два, три или четыре года",
Рубио отметил, что как у Москвы, так и Киева в конфликте "максималистские" цели, поэтому переговоры о мире будут сложными, и "каждой стороне придется что-то отдать".
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