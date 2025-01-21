Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США объяснили, почему Трамп не урегулировал конфликт на Украине за сутки - 21.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250121/konflikt-854363654.html
В США объяснили, почему Трамп не урегулировал конфликт на Украине за сутки
В США объяснили, почему Трамп не урегулировал конфликт на Украине за сутки - 21.01.2025, ПРАЙМ
В США объяснили, почему Трамп не урегулировал конфликт на Украине за сутки
Президент США Дональд Трамп не урегулировал украинский конфликт в течение суток, так как для этого необходима "тяжелая работа дипломатии" и Вашингтон хотел бы... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T23:41+0300
2025-01-21T23:41+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340142_0:2:3071:1729_1920x0_80_0_0_ea5440dedb7e333e1c8d247e6de11993.jpg
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не урегулировал украинский конфликт в течение суток, так как для этого необходима "тяжелая работа дипломатии" и Вашингтон хотел бы окончательного завершения конфликта, заявил в интервью телеканалу ABC госсекретарь Марко Рубио. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине всего за один день, даже до своего вступления в должность. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. По словам Рубио, единственный способ "решить эти проблемы — вернуться к прагматизму и серьезности, и это тяжелая работа дипломатии". США должны сыграть здесь свою роль, добавил он. "Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться", — заявил Рубио в ответ на вопрос, как Вашингтон намерен урегулировать конфликт после того, как первые 24 часа президентства Трампа истекли. Госсекретарь пояснил, что США будут заниматься урегулированием конфликта непублично, как того обычно требует процесс заключения подобных соглашений, отметил он. В июне прошлого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
https://1prime.ru/20250121/rada-854345267.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340142_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9eadb8e146caca2704535770d8d06f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, дональд трамп, россия
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, РОССИЯ
23:41 21.01.2025
 
В США объяснили, почему Трамп не урегулировал конфликт на Украине за сутки

Госсекретарь США объяснил, почему Трамп не уладил конфликт на Украине за сутки

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© Фото : Official The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не урегулировал украинский конфликт в течение суток, так как для этого необходима "тяжелая работа дипломатии" и Вашингтон хотел бы окончательного завершения конфликта, заявил в интервью телеканалу ABC госсекретарь Марко Рубио.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине всего за один день, даже до своего вступления в должность. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
По словам Рубио, единственный способ "решить эти проблемы — вернуться к прагматизму и серьезности, и это тяжелая работа дипломатии". США должны сыграть здесь свою роль, добавил он.
"Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться", — заявил Рубио в ответ на вопрос, как Вашингтон намерен урегулировать конфликт после того, как первые 24 часа президентства Трампа истекли.
Госсекретарь пояснил, что США будут заниматься урегулированием конфликта непублично, как того обычно требует процесс заключения подобных соглашений, отметил он.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
"Вызов для Украины". В Раде забеспокоились из-за одного решения Трампа
Вчера, 12:59
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд ТрампРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала