https://1prime.ru/20250121/konflikt-854363654.html

В США объяснили, почему Трамп не урегулировал конфликт на Украине за сутки

В США объяснили, почему Трамп не урегулировал конфликт на Украине за сутки - 21.01.2025, ПРАЙМ

В США объяснили, почему Трамп не урегулировал конфликт на Украине за сутки

Президент США Дональд Трамп не урегулировал украинский конфликт в течение суток, так как для этого необходима "тяжелая работа дипломатии" и Вашингтон хотел бы... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T23:41+0300

2025-01-21T23:41+0300

2025-01-21T23:41+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340142_0:2:3071:1729_1920x0_80_0_0_ea5440dedb7e333e1c8d247e6de11993.jpg

ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не урегулировал украинский конфликт в течение суток, так как для этого необходима "тяжелая работа дипломатии" и Вашингтон хотел бы окончательного завершения конфликта, заявил в интервью телеканалу ABC госсекретарь Марко Рубио. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине всего за один день, даже до своего вступления в должность. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. По словам Рубио, единственный способ "решить эти проблемы — вернуться к прагматизму и серьезности, и это тяжелая работа дипломатии". США должны сыграть здесь свою роль, добавил он. "Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться", — заявил Рубио в ответ на вопрос, как Вашингтон намерен урегулировать конфликт после того, как первые 24 часа президентства Трампа истекли. Госсекретарь пояснил, что США будут заниматься урегулированием конфликта непублично, как того обычно требует процесс заключения подобных соглашений, отметил он. В июне прошлого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20250121/rada-854345267.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, дональд трамп, россия