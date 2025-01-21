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Эксперт ожидает от президентства Трампа переломного момента для криптовалют

Эксперт ожидает от президентства Трампа переломного момента для криптовалют - 21.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт ожидает от президентства Трампа переломного момента для криптовалют

После инаугурации президента США Дональда Трампа участники рынка криптовалют и майнинга ожидают кардинальных перемен для индустрии. Об этом рассказал РИА... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T19:43+0300

2025-01-21T19:43+0300

2025-01-21T20:03+0300

криптовалюта

дональд трамп

рынок криптовалюты

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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. После инаугурации президента США Дональда Трампа участники рынка криптовалют и майнинга ожидают кардинальных перемен для индустрии. Об этом рассказал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, "Новый президентский срок Трампа может стать переломным моментом для индустрии". В понедельник прошла инаугурация Трампа. Он не упомянул тему криптовалют во ходе своей инаугурационной речи, но много говорил о криптовалютах до этого. Трамп публично заявлял об их поддержке, поэтому повторяться в инаугурационной речи ему было необязательно, отмечает Антонов. Антонов отметил, что Трамп уже сделал несколько значимых заявлений и шагов в данном направлении, например, "назначил лояльных к криптобизнесу чиновников на ключевые посты и провел "крипто-бал" в честь своей инаугурации, что свидетельствует о его серьезном намерении поддерживать индустрию". По мнению аналитика, теперь индустрия ожидает от Трампа новых шагов в этом направлении. Президент США готовится подписать серию указов, связанных с криптовалютами, что может существенно изменить регуляторный ландшафт в стране. В частности, его администрация планирует отменить ограничительный SAB 121 (рекомендации требующие учета криптовалют на балансе банков - ред.) и свернуть программу "Operation Choke Point 2.0", которая существенно затрудняла взаимодействие между традиционными банками и криптовалютными компаниями, пояснил эксперт. Он добавил, что среди ключевых инициатив, которые могут быть реализованы — создание стратегического резерва биткоина, смягчение регулирования и поддержка майнинга. Некоторые штаты, такие как Техас, Пенсильвания, Огайо и Оклахома, уже работают над аналогичными проектами, а сенатор Синтия Ламмис предлагает расширить эту инициативу и выделить 108 миллиардов долларов на покупку 1 миллиона биткоинов в течение пяти лет, заключил Антонов.

https://1prime.ru/20250120/kriptovalyuta-854327098.html

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дональд трамп, рынок криптовалюты