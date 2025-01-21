https://1prime.ru/20250121/kukuruza-854354681.html

Биржевая стоимость кукурузы в мире поднялась до максимума с 2023 года

Биржевая стоимость кукурузы в мире поднялась до максимума с 2023 года - 21.01.2025, ПРАЙМ

Биржевая стоимость кукурузы в мире поднялась до максимума с 2023 года

Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго поднялась до самого высокого уровня более чем за год, свидетельствуют данные торгов. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T16:51+0300

2025-01-21T16:51+0300

2025-01-21T16:51+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго поднялась до самого высокого уровня более чем за год, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.46 мск стоимость мартовских фьючерсов на кукурузу увеличивается на 0,98%, до 4,89 доллара за бушель. А максимально в ходе торгов показатель поднимался до 4,9012 доллара - это самое высокое значение с конца ноября позапрошлого года. Биржевая стоимость кукурузы в последнее время растёт - с начала года она увеличилась примерно на 6,5% после двух месяцев роста.

https://1prime.ru/20241022/kukuruza-852310628.html

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рынки, торги, кукуруза