https://1prime.ru/20250121/kukuruza-854354681.html
Биржевая стоимость кукурузы в мире поднялась до максимума с 2023 года
Биржевая стоимость кукурузы в мире поднялась до максимума с 2023 года - 21.01.2025, ПРАЙМ
Биржевая стоимость кукурузы в мире поднялась до максимума с 2023 года
Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго поднялась до самого высокого уровня более чем за год, свидетельствуют данные торгов. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T16:51+0300
2025-01-21T16:51+0300
2025-01-21T16:51+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго поднялась до самого высокого уровня более чем за год, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.46 мск стоимость мартовских фьючерсов на кукурузу увеличивается на 0,98%, до 4,89 доллара за бушель. А максимально в ходе торгов показатель поднимался до 4,9012 доллара - это самое высокое значение с конца ноября позапрошлого года. Биржевая стоимость кукурузы в последнее время растёт - с начала года она увеличилась примерно на 6,5% после двух месяцев роста.
https://1prime.ru/20241022/kukuruza-852310628.html
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рынки, торги, кукуруза
Экономика, Рынки, Торги, кукуруза
Биржевая стоимость кукурузы в мире поднялась до максимума с 2023 года
Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго поднялась до самого высокого уровня
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго поднялась до самого высокого уровня более чем за год, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.46 мск стоимость мартовских фьючерсов на кукурузу увеличивается на 0,98%, до 4,89 доллара за бушель. А максимально в ходе торгов показатель поднимался до 4,9012 доллара - это самое высокое значение с конца ноября позапрошлого года.
Биржевая стоимость кукурузы в последнее время растёт - с начала года она увеличилась примерно на 6,5% после двух месяцев роста.
Россия увеличила поставки кукурузы в Китай вдвое, проса - в 1,5 раза