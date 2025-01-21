https://1prime.ru/20250121/kurs-854356838.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 января
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 января - 21.01.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 января
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 9,32 копейки - до 13,737 рубля, курс доллара - на 2,03 рубля, до 99,9282 рубля, а курс... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:41+0300
2025-01-21T17:41+0300
2025-01-21T17:45+0300
банк россии
россия
евро
доллар
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 9,32 копейки - до 13,737 рубля, курс доллара - на 2,03 рубля, до 99,9282 рубля, а курс евро - на 1,76 рубля, до 103,2856 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241228/valyuta-853924051.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евро, доллар, юань
Банк России, РОССИЯ, евро, доллар, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 января
ЦБ: курс юаня на 22 января - 13,74 руб, доллара - 99,93 руб, евро - 103,29 руб
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 9,32 копейки - до 13,737 рубля, курс доллара - на 2,03 рубля, до 99,9282 рубля, а курс евро - на 1,76 рубля, до 103,2856 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
FT назвала самую укрепившуюся валюту в 2024 году