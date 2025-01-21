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Кувейт открыл новые запасы нефти и газа, сообщили СМИ

Кувейт открыл новые запасы нефти и газа, сообщили СМИ - 21.01.2025, ПРАЙМ

Кувейт открыл новые запасы нефти и газа, сообщили СМИ

Национальная нефтегазовая корпорация Кувейта (KPC) объявила об открытии крупных запасов нефти и попутного природного газа на месторождении "Аль-Джлей'а" на... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T21:19+0300

2025-01-21T21:19+0300

2025-01-21T21:19+0300

экономика

кувейт

нефть

газ

персидский залив

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ДУБАЙ, 21 янв - ПРАЙМ. Национальная нефтегазовая корпорация Кувейта (KPC) объявила об открытии крупных запасов нефти и попутного природного газа на месторождении "Аль-Джлей'а" на шельфе Персидского залива, сообщает кувейтское информационное агентство KUNA. После успешного бурения разведочный скважины геологические запасы углеводородов на месторождении были оценены в 800 миллионов баррелей нефти и 600 миллиардов кубических футов попутного природного газа. Предварительная площадь морского месторождения оценивается в 74 квадратных километра. В июле KPC объявила об открытии шельфового месторождения "Ан-Наухаза", запасы которого были оценены как "гигантские", а само открытие было названо поворотной точкой в разведке углеводородов в шельфовой зоне Кувейта.

https://1prime.ru/20250117/neft-854288058.html

кувейт

персидский залив

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кувейт, нефть, газ, персидский залив