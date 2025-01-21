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В Латвии хотят запретить россиянам покупать недвижимость, сообщили СМИ - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В Латвии хотят запретить россиянам покупать недвижимость, сообщили СМИ
В Латвии хотят запретить россиянам покупать недвижимость, сообщили СМИ - 21.01.2025, ПРАЙМ
В Латвии хотят запретить россиянам покупать недвижимость, сообщили СМИ
Латвийский сейм рассмотрит законопроект, согласно которому гражданам и юридическим лицам России и Белоруссии могут запретить приобретать недвижимость в Латвии,... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:25+0300
2025-01-21T17:25+0300
латвия
недвижимость
россияне
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Латвийский сейм рассмотрит законопроект, согласно которому гражданам и юридическим лицам России и Белоруссии могут запретить приобретать недвижимость в Латвии, сообщил во вторник портал Delfi. "Парламентская фракция премьерского "Нового единства" подала на рассмотрение в сейм законопроект, ограничивающий сделки, угрожающие национальной безопасности. Он предусматривает введение запрета на приобретение недвижимости в Латвии гражданам России и Белоруссии, а также юридическим лицам, которые находятся во владении таких граждан", - говорится в публикации портала. Глава фракции "Нового единства" Эдмундс Юревицс объяснил, что этот законопроект направлен на ограничение любых якобы возможных попыток вмешательства и гибридных атак со стороны России и Белоруссии, а также призван обеспечить защиту от возможных рисков, пишет портал. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. В статье также отмечается, что действие инициативы не будет распространяться на граждан, которые получили статус постоянного жителя Европейского союза или разрешение на постоянное пребывание в Латвии. Портал сообщает, что закон разрабатывался партией в сотрудничестве с министерством юстиции и министерством иностранных дел Латвии. Ранее МИД России заявлял, что вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
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латвия, недвижимость, россияне
ЛАТВИЯ, Недвижимость, россияне
17:25 21.01.2025
 
В Латвии хотят запретить россиянам покупать недвижимость, сообщили СМИ

Delfi: сейм Латвии рассмотрит закон о запрете покупки недвижимости для россиян

© РИА Новости . Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Сергей Мелконов
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Латвийский сейм рассмотрит законопроект, согласно которому гражданам и юридическим лицам России и Белоруссии могут запретить приобретать недвижимость в Латвии, сообщил во вторник портал Delfi.
"Парламентская фракция премьерского "Нового единства" подала на рассмотрение в сейм законопроект, ограничивающий сделки, угрожающие национальной безопасности. Он предусматривает введение запрета на приобретение недвижимости в Латвии гражданам России и Белоруссии, а также юридическим лицам, которые находятся во владении таких граждан", - говорится в публикации портала.
Глава фракции "Нового единства" Эдмундс Юревицс объяснил, что этот законопроект направлен на ограничение любых якобы возможных попыток вмешательства и гибридных атак со стороны России и Белоруссии, а также призван обеспечить защиту от возможных рисков, пишет портал.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.
В статье также отмечается, что действие инициативы не будет распространяться на граждан, которые получили статус постоянного жителя Европейского союза или разрешение на постоянное пребывание в Латвии.
Портал сообщает, что закон разрабатывался партией в сотрудничестве с министерством юстиции и министерством иностранных дел Латвии.
Ранее МИД России заявлял, что вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
Рига - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
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ЛАТВИЯНедвижимостьроссияне
 
 
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