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Лавров прокомментировал связи России и Армении в ЕАЭС

Лавров прокомментировал связи России и Армении в ЕАЭС - 21.01.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал связи России и Армении в ЕАЭС

Взаимодействие между Россией и Арменией в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обеспечивает впечатляющие показали, заявил глава министр иностранных дел Серей... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T13:16+0300

2025-01-21T13:16+0300

2025-01-21T13:16+0300

сергей лавров

армения

россия

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Взаимодействие между Россией и Арменией в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обеспечивает впечатляющие показали, заявил глава министр иностранных дел Серей Лавров в ходе переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве. Министры обмениваются мнениями по всему комплексу отношений между двумя странами, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальным сюжетам мировой повестки дня. "Наше взаимодействие как по двусторонней линии, так и в рамках Евразийского экономического союза обеспечивает впечатляющие показатели", -подчеркнул глава МИД России.Он выразил надежду, что это способствует социально-экономическому развитию и решению задач, которые перед собой ставит Армения.Лавров подчеркнул, что торгово-экономические отношения Москвы и Еревана находятся на подъеме."Говорили мы с вами только что о торгово-экономических отношениях, которые находятся на подъеме. Торговый оборот достигает рекордных значений, почти 12 миллиардов долларов будет за прошлый год, так говорит статистика", - сказал он.

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армения

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сергей лавров, армения, россия