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Лавров прокомментировал возможности контактов России и США - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал возможности контактов России и США
Лавров прокомментировал возможности контактов России и США - 21.01.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал возможности контактов России и США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности контактов Москвы и Вашингтона, заявил, что президенты двух государств уже обозначили... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:21+0300
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россия
сергей лавров
сша
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности контактов Москвы и Вашингтона, заявил, что президенты двух государств уже обозначили готовность к этому, поэтому ответ известен. "Что касается контактов: и президент (РФ Владимир - ред.) Путин, отвечая на вопрос, готов ли он к контактам, ответил положительно, а впоследствии и президент (США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он намерен в ближайшее время выйти на контакт с президентом Российской Федерации, так что ответ давно уже известен", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
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россия, сергей лавров, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, Сергей Лавров, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
14:21 21.01.2025
 
Лавров прокомментировал возможности контактов России и США

Лавров о возможности контактов РФ и США: президенты заявляли о готовности, ответ известен

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности контактов Москвы и Вашингтона, заявил, что президенты двух государств уже обозначили готовность к этому, поэтому ответ известен.
"Что касается контактов: и президент (РФ Владимир - ред.) Путин, отвечая на вопрос, готов ли он к контактам, ответил положительно, а впоследствии и президент (США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он намерен в ближайшее время выйти на контакт с президентом Российской Федерации, так что ответ давно уже известен", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
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10:00
 
РОССИЯСергей ЛавровСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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