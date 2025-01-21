https://1prime.ru/20250121/lavrov-854348186.html

Лавров прокомментировал возможности контактов России и США

Лавров прокомментировал возможности контактов России и США - 21.01.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал возможности контактов России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности контактов Москвы и Вашингтона, заявил, что президенты двух государств уже обозначили... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:21+0300

2025-01-21T14:21+0300

2025-01-21T14:21+0300

россия

сергей лавров

сша

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности контактов Москвы и Вашингтона, заявил, что президенты двух государств уже обозначили готовность к этому, поэтому ответ известен. "Что касается контактов: и президент (РФ Владимир - ред.) Путин, отвечая на вопрос, готов ли он к контактам, ответил положительно, а впоследствии и президент (США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он намерен в ближайшее время выйти на контакт с президентом Российской Федерации, так что ответ давно уже известен", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

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россия, сергей лавров, сша, дональд трамп, владимир путин