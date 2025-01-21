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Эксперт оценила последствия введения в США выдачи лицензий на экспорт СПГ

Эксперт оценила последствия введения в США выдачи лицензий на экспорт СПГ - 21.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила последствия введения в США выдачи лицензий на экспорт СПГ

Введенная вновь избранным президентом США Дональдом Трампом отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США создает | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T18:36+0300

2025-01-21T18:36+0300

2025-01-21T18:36+0300

экономика

сша

экономика сша

экспорт спг

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Введенная вновь избранным президентом США Дональдом Трампом отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США создает риски роста внутренних цен на газ, сообщила РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Годом ранее уже бывший президент Джозеф Байден ввел запрет на выдачу таких разрешений и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". Но ранее во вторник, после своей инаугурации, Трамп подписал указ о возобновлении рассмотрения заявок на новые контракты на экспорт СПГ. "Трамп отменил... запрет на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ из США. И это несмотря на то, что основным выводом опубликованного в середине декабря 2024 года доклада по оценке мер воздействия экспорта СПГ на цены и окружающую среду является призыв с осторожностью подходить к вопросу выдачи новых лицензий, поскольку это может привести к росту внутренних цен на газ в США более чем на 30% к 2050 году", - отмечает Белова. Как объяснила Белова, возможность экспортировать газ создает для компании альтернативу - либо продать энергоресурс внутри страны, либо поставлять на внешний рынок. "И если цена внешнего рынка будет более привлекательна и все большие объемы газа пойдут на экспорт, в США (особенно в некоторых штатах) может сформироваться дефицит газа, и тогда цены пойдут вверх", - поясняет она. Что же касается этого сегмента мирового рынка, то США уже номер один в мире по объему экспорта СПГ. И даже без ожидающих получения экспортных лицензий заводов в ближайшие пять лет производственный потенциал страны как минимум удвоится. Это в свою очередь приведет к усилению и без того острой конкуренции на глобальном рынке СПГ, заключила эксперт.

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сша, экономика сша, экспорт спг