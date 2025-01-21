Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила последствия введения в США выдачи лицензий на экспорт СПГ - 21.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250121/litsenzii-854358838.html
Эксперт оценила последствия введения в США выдачи лицензий на экспорт СПГ
Эксперт оценила последствия введения в США выдачи лицензий на экспорт СПГ - 21.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила последствия введения в США выдачи лицензий на экспорт СПГ
Введенная вновь избранным президентом США Дональдом Трампом отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США создает | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T18:36+0300
2025-01-21T18:36+0300
экономика
сша
экономика сша
экспорт спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/88/841398866_0:587:4000:2837_1920x0_80_0_0_48f6287f7c618f16889be9c1336cc69f.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Введенная вновь избранным президентом США Дональдом Трампом отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США создает риски роста внутренних цен на газ, сообщила РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Годом ранее уже бывший президент Джозеф Байден ввел запрет на выдачу таких разрешений и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". Но ранее во вторник, после своей инаугурации, Трамп подписал указ о возобновлении рассмотрения заявок на новые контракты на экспорт СПГ. "Трамп отменил... запрет на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ из США. И это несмотря на то, что основным выводом опубликованного в середине декабря 2024 года доклада по оценке мер воздействия экспорта СПГ на цены и окружающую среду является призыв с осторожностью подходить к вопросу выдачи новых лицензий, поскольку это может привести к росту внутренних цен на газ в США более чем на 30% к 2050 году", - отмечает Белова. Как объяснила Белова, возможность экспортировать газ создает для компании альтернативу - либо продать энергоресурс внутри страны, либо поставлять на внешний рынок. "И если цена внешнего рынка будет более привлекательна и все большие объемы газа пойдут на экспорт, в США (особенно в некоторых штатах) может сформироваться дефицит газа, и тогда цены пойдут вверх", - поясняет она. Что же касается этого сегмента мирового рынка, то США уже номер один в мире по объему экспорта СПГ. И даже без ожидающих получения экспортных лицензий заводов в ближайшие пять лет производственный потенциал страны как минимум удвоится. Это в свою очередь приведет к усилению и без того острой конкуренции на глобальном рынке СПГ, заключила эксперт.
https://1prime.ru/20250121/spg-854347301.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/88/841398866_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_cf30a2e48d8e95f3b8a5e6a8351a7d2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, экономика сша, экспорт спг
Экономика, США, экономика США, экспорт СПГ
18:36 21.01.2025
 
Эксперт оценила последствия введения в США выдачи лицензий на экспорт СПГ

Белова: выдача в США лицензий на экспорт СПГ приведет к росту внутренних цен

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Введенная вновь избранным президентом США Дональдом Трампом отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США создает риски роста внутренних цен на газ, сообщила РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова.
Годом ранее уже бывший президент Джозеф Байден ввел запрет на выдачу таких разрешений и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". Но ранее во вторник, после своей инаугурации, Трамп подписал указ о возобновлении рассмотрения заявок на новые контракты на экспорт СПГ.
"Трамп отменил... запрет на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ из США. И это несмотря на то, что основным выводом опубликованного в середине декабря 2024 года доклада по оценке мер воздействия экспорта СПГ на цены и окружающую среду является призыв с осторожностью подходить к вопросу выдачи новых лицензий, поскольку это может привести к росту внутренних цен на газ в США более чем на 30% к 2050 году", - отмечает Белова.
Как объяснила Белова, возможность экспортировать газ создает для компании альтернативу - либо продать энергоресурс внутри страны, либо поставлять на внешний рынок. "И если цена внешнего рынка будет более привлекательна и все большие объемы газа пойдут на экспорт, в США (особенно в некоторых штатах) может сформироваться дефицит газа, и тогда цены пойдут вверх", - поясняет она.
Что же касается этого сегмента мирового рынка, то США уже номер один в мире по объему экспорта СПГ. И даже без ожидающих получения экспортных лицензий заводов в ближайшие пять лет производственный потенциал страны как минимум удвоится. Это в свою очередь приведет к усилению и без того острой конкуренции на глобальном рынке СПГ, заключила эксперт.
Танкер СПГ
США поставляют Евросоюзу 50% импортируемого СПГ
13:58
 
ЭкономикаСШАэкономика СШАэкспорт СПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала