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Лукашенко назвал приоритет в своей работе - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко назвал приоритет в своей работе
Лукашенко назвал приоритет в своей работе - 21.01.2025, ПРАЙМ
Лукашенко назвал приоритет в своей работе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важнейшим направлением работы будет свобода человека, если его еще раз выберут главой государства. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:36+0300
2025-01-21T14:36+0300
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 21 янв – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важнейшим направлением работы будет свобода человека, если его еще раз выберут главой государства. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. "Я вам должен сказать, если мне еще придется работать президентом, одним из основных моих направлений будет то, чтобы людям не закрывали рот. Чтобы не было этой лишней заорганизованности. Для меня будет важнейшим направлением работы свобода человека. Но свобода, как меня когда-то учили: вот ты - личность, ты свободен. Но рядом плечо одного, здесь плечо другого. Не толкай его. Вот это твоя свобода, а это - его. И ты ему не мешай", - приводит агентство Белта слова Лукашенко. Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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белоруссия, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
14:36 21.01.2025
 
Лукашенко назвал приоритет в своей работе

Лукашенко заявил, что важным в его работе будет свобода человека

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МИНСК, 21 янв – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важнейшим направлением работы будет свобода человека, если его еще раз выберут главой государства.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.
"Я вам должен сказать, если мне еще придется работать президентом, одним из основных моих направлений будет то, чтобы людям не закрывали рот. Чтобы не было этой лишней заорганизованности. Для меня будет важнейшим направлением работы свобода человека. Но свобода, как меня когда-то учили: вот ты - личность, ты свободен. Но рядом плечо одного, здесь плечо другого. Не толкай его. Вот это твоя свобода, а это - его. И ты ему не мешай", - приводит агентство Белта слова Лукашенко.
Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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