https://1prime.ru/20250121/lukashenko-854352754.html

Лукашенко призвал к бдительности из-за приграничных "банд"

Лукашенко призвал к бдительности из-за приграничных "банд" - 21.01.2025, ПРАЙМ

Лукашенко призвал к бдительности из-за приграничных "банд"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан быть бдительными, напомнив при этом, что около границ республики есть "вооруженные банды",не... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:58+0300

2025-01-21T15:58+0300

2025-01-21T15:58+0300

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 21 янв – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан быть бдительными, напомнив при этом, что около границ республики есть "вооруженные банды",не отказавшиеся от того, чтобы захватить часть территории страны и выдвинуть условия властям. "Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас. Мы проверим", - подчеркнул глава государства в ходе общения с сотрудниками Минского автозавода. Его слова приводит агентство Белта. По словам Лукашенко, до сих пор за пределами Белоруссии у границ присутствуют "вооруженные банды", находящиеся в поле зрения спецслужб. "Мы с ними работаем... Они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить. Поэтому если что-то не так, подскажите нам. Милиции, еще кому-то наберите, подскажите. У нас подвижное государство. Вы тоже должны беречь мир и безопасность. Это главное для нас сегодня", - отметил Лукашенко. Ранее президент заявлял, что силовики республики готовы противодействовать вооруженным формированиям из числа белорусских радикальных оппозиционеров, которые за рубежом готовятся захватить какой-либо райцентр на белорусской земле. В январе госсекретарь Совбеза Александр Вольфович отмечал, что белорусские экстремисты за рубежом вынашивают план захвата приграничных районов и ввода туда "миротворческого" контингента Запада.

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белоруссия, александр лукашенко