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Стала известна дата начала полной маркировки импортного алкоголя в России

Стала известна дата начала полной маркировки импортного алкоголя в России - 21.01.2025, ПРАЙМ

Стала известна дата начала полной маркировки импортного алкоголя в России

Импортный алкоголь станет полностью маркироваться на территории РФ с 1 марта 2026 года, но маркировка значительной части продукции будет перенесена в Россию уже | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:29+0300

2025-01-21T17:29+0300

2025-01-21T17:29+0300

экономика

россия

маркировка товаров

импортный алкоголь

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Импортный алкоголь станет полностью маркироваться на территории РФ с 1 марта 2026 года, но маркировка значительной части продукции будет перенесена в Россию уже с 1 сентября 2025 года, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов во вторник в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, соответствующие изменения будут подготовлены к второму чтению правительственного законопроекта о полном переносе на территорию РФ маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ). Госдума во вторник приняла этот законопроект в первом чтении. Он предусматривает, что с 1 марта 2026 года маркировка импортного алкоголя будет осуществляться на постоянной основе только на территории России. В ходе рассмотрения депутаты спросили, почему этого нельзя сделать раньше. "Дело в том, что необходимо создать соответствующие склады и оснастить их оборудованием, необходимым для маркировки алкогольной продукции. Поэтому срок был установлен 1 марта 2026 года. Но после консультации с производителями алкогольной продукции, импортерами, было принято решение, что этот срок сдвинем на 1 сентября этого года для тех импортеров, которые ввозят не свою продукцию. А для тех, кто производит и ввозит, для них срок 1 марта 2026 года останется", - ответил Сазанов. "Подавляющее большинство алкогольной продукции будет маркироваться на территории Российской Федерации уже с 1 сентября 2025 года, соответствующие изменения будут подготовлены ко второму чтению данного законопроекта", - подчеркнул замминистра. Сейчас маркировка алкоголя должна осуществляться до его ввоза в Россию. При этом c 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах на территориях отдельных субъектов РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, маркировка товаров, импортный алкоголь