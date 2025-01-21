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Около 150 тонн мазута вывезли с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Около 150 тонн мазута вывезли с севшего на мель танкера "Волгонефть-239"
Около 150 тонн мазута вывезли с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" - 21.01.2025, ПРАЙМ
Около 150 тонн мазута вывезли с севшего на мель танкера "Волгонефть-239"
Около 150 тонн мазута выкачано из кормы севшего на мель в Чёрном море танкера "Волгонефть-239". Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Кубани. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T10:32+0300
2025-01-21T10:32+0300
россия
мазут
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Около 150 тонн мазута выкачано из кормы севшего на мель в Чёрном море танкера "Волгонефть-239". Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Кубани."По итогам 20 января с борта танкера было вывезено около 150 тонн мазута, а это порядка 10% всех нефтепродуктов, которые остались на борту танкера", - отмечается в заявлении.Согласно сообщению оперштаба, работы по откачке мазута ведутся круглосуточно. Всего уже выполнено 12 рейсов по откачке мазута с танкера "Волгонефть-239", который затем будет отправлен на утилизацию.Ранее сообщалось, что 10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме танкера, однако большая часть нефтепродуктов была собрана за три дня. Операция по откачке мазута с "Волгонефть-239" была начата 19 января вечером.
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россия, мазут
РОССИЯ, МАЗУТ
10:32 21.01.2025
 
Около 150 тонн мазута вывезли с севшего на мель танкера "Волгонефть-239"

Около десяти процентов мазута вывезли с севшего на мель танкера "Волгонефть-239"

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Около 150 тонн мазута выкачано из кормы севшего на мель в Чёрном море танкера "Волгонефть-239". Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Кубани.
"По итогам 20 января с борта танкера было вывезено около 150 тонн мазута, а это порядка 10% всех нефтепродуктов, которые остались на борту танкера", - отмечается в заявлении.
Согласно сообщению оперштаба, работы по откачке мазута ведутся круглосуточно. Всего уже выполнено 12 рейсов по откачке мазута с танкера "Волгонефть-239", который затем будет отправлен на утилизацию.
Ранее сообщалось, что 10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме танкера, однако большая часть нефтепродуктов была собрана за три дня. Операция по откачке мазута с "Волгонефть-239" была начата 19 января вечером.
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18 января, 10:30
 
РОССИЯМАЗУТ
 
 
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