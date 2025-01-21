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Из первого резервуара танкера "Волгонефть-239" откачали мазут
Из первого резервуара танкера "Волгонефть-239" откачали мазут - 21.01.2025, ПРАЙМ
Из первого резервуара танкера "Волгонефть-239" откачали мазут
Из первого из четырех резервуаров судна "Волгонефть-239" был откачан мазут, говорится в сообщении Министерства транспорта России. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T13:11+0300
2025-01-21T13:11+0300
2025-01-21T13:11+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Из первого из четырех резервуаров судна "Волгонефть-239" был откачан мазут, говорится в сообщении Министерства транспорта России."На "Волгонефть-239" откачали первый из четырех танков с мазутом. По состоянию на 12:00 от кормы судна проследовали 30 битумовозов с топливом. Они доставили на берег порядка 500 тонн мазута. Это больше трети всего находящегося в танкере груза", — отмечается в заявлении.Ранее также сообщалось, что на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края обнаружены выбросы мазутных фракций. По данным, полученным от оперативного штаба, мелкие куски мазута и комки водорослей были найдены на участке берега рядом с урочищем Кучугуры.СМИ сообщали, что 10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме танкера, однако большая часть нефтепродуктов была собрана за три дня. Операция по откачке мазута с "Волгонефть-239" была начата 19 января вечером.
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россия, мазут, кубань
Из первого резервуара танкера "Волгонефть-239" откачали мазут
Из первого из четырех резервуаров судна "Волгонефть-239" откачали мазут
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Из первого из четырех резервуаров судна "Волгонефть-239" был откачан мазут, говорится в сообщении Министерства транспорта России.
"На "Волгонефть-239" откачали первый из четырех танков с мазутом. По состоянию на 12:00 от кормы судна проследовали 30 битумовозов с топливом. Они доставили на берег порядка 500 тонн мазута. Это больше трети всего находящегося в танкере груза", — отмечается в заявлении.
Ранее также сообщалось, что на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края обнаружены выбросы мазутных фракций. По данным, полученным от оперативного штаба, мелкие куски мазута и комки водорослей были найдены на участке берега рядом с урочищем Кучугуры.
СМИ сообщали, что 10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме танкера, однако большая часть нефтепродуктов была собрана за три дня. Операция по откачке мазута с "Волгонефть-239" была начата 19 января вечером.
Около 150 тонн мазута вывезли с севшего на мель танкера "Волгонефть-239"