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Из первого резервуара танкера "Волгонефть-239" откачали мазут

Из первого резервуара танкера "Волгонефть-239" откачали мазут - 21.01.2025, ПРАЙМ

Из первого резервуара танкера "Волгонефть-239" откачали мазут

Из первого из четырех резервуаров судна "Волгонефть-239" был откачан мазут, говорится в сообщении Министерства транспорта России. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T13:11+0300

2025-01-21T13:11+0300

2025-01-21T13:11+0300

россия

мазут

кубань

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Из первого из четырех резервуаров судна "Волгонефть-239" был откачан мазут, говорится в сообщении Министерства транспорта России."На "Волгонефть-239" откачали первый из четырех танков с мазутом. По состоянию на 12:00 от кормы судна проследовали 30 битумовозов с топливом. Они доставили на берег порядка 500 тонн мазута. Это больше трети всего находящегося в танкере груза", — отмечается в заявлении.Ранее также сообщалось, что на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края обнаружены выбросы мазутных фракций. По данным, полученным от оперативного штаба, мелкие куски мазута и комки водорослей были найдены на участке берега рядом с урочищем Кучугуры.СМИ сообщали, что 10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме танкера, однако большая часть нефтепродуктов была собрана за три дня. Операция по откачке мазута с "Волгонефть-239" была начата 19 января вечером.

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россия, мазут, кубань