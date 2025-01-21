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"Мечел" перенес часть выплат основного долга
"Мечел" перенес часть выплат основного долга - 21.01.2025, ПРАЙМ
"Мечел" перенес часть выплат основного долга
"Мечел" договорился перенести выплаты части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы, что позволит снизить нагрузку на денежный поток компании и... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:26+0300
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экономика
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Мечел" договорился перенести выплаты части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы, что позволит снизить нагрузку на денежный поток компании и обеспечит финансирование текущей деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Группа "Мечел" договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 гг. на 2027-2030 гг. Это позволит снизить нагрузку на денежный поток группы и обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности", - рассказали в компании.
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Экономика, РОССИЯ, МЕЧЕЛ, Бизнес
"Мечел" перенес часть выплат основного долга
"Мечел" перенес часть выплат основного долга на 2027-2030 годы
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Мечел" договорился перенести выплаты части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы, что позволит снизить нагрузку на денежный поток компании и обеспечит финансирование текущей деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Группа "Мечел" договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 гг. на 2027-2030 гг. Это позволит снизить нагрузку на денежный поток группы и обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности", - рассказали в компании.
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