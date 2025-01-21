https://1prime.ru/20250121/medizdeliya-854347431.html
В России выявили свыше восьми миллионов недоброкачественных медизделий
В России выявили свыше восьми миллионов недоброкачественных медизделий - 21.01.2025, ПРАЙМ
В России выявили свыше восьми миллионов недоброкачественных медизделий
Более 8 миллионов недоброкачественных, фальсифицированных медицинских изделий было выявлено в России в прошлом году, заявила глава Росздравнадзора Алла... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:02+0300
2025-01-21T14:02+0300
2025-01-21T14:02+0300
россия
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Более 8 миллионов недоброкачественных, фальсифицированных медицинских изделий было выявлено в России в прошлом году, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Стоит отметить, что в целях противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных медицинских изделий Росздравнадзор активно взаимодействует с правоохранительными органами. В 2024 году было проведено более 300 совместных мероприятий с министерством внутренних дел РФ, по результатам которых было выявлено более 8 миллионов штук недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных медицинских изделий",- сказала Самойлова в ходе круглого стола о борьбе с контрафактом в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она отметила, что в оборот ежегодно вводится порядка 17 миллиардов штук медицинских изделий, учитывается каждое медизделие, например, каждый шприц, поэтому 8 миллионов - это 0,047% от общего числа. Кроме того, благодаря выборочному контролю препаратов Росздравнадзором в 2024 году было выявлено около 230 серий недоброкачественных лекарств, а каждая серия, как правило, это более тысячи единиц упаковок, уточнила Самойлова. По ее словам, для снижения риска попадания к пациенту фальсифицированной продукции принимаются меры, так была проанализирована работа 140 тысяч сайтов и заблокировано более 94 тысяч интернет-ресурсов.
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россия, росздравнадзор, медизделия
РОССИЯ, Росздравнадзор, медизделия
В России выявили свыше восьми миллионов недоброкачественных медизделий
Росздравнадзор: в РФ в 2024 г выявили более 8 млн недоброкачественных медизделий
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Более 8 миллионов недоброкачественных, фальсифицированных медицинских изделий было выявлено в России в прошлом году, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Стоит отметить, что в целях противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных медицинских изделий Росздравнадзор активно взаимодействует с правоохранительными органами. В 2024 году было проведено более 300 совместных мероприятий с министерством внутренних дел РФ, по результатам которых было выявлено более 8 миллионов штук недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных медицинских изделий",- сказала Самойлова в ходе круглого стола о борьбе с контрафактом в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, что в оборот ежегодно вводится порядка 17 миллиардов штук медицинских изделий, учитывается каждое медизделие, например, каждый шприц, поэтому 8 миллионов - это 0,047% от общего числа.
Кроме того, благодаря выборочному контролю препаратов Росздравнадзором в 2024 году было выявлено около 230 серий недоброкачественных лекарств, а каждая серия, как правило, это более тысячи единиц упаковок, уточнила Самойлова.
По ее словам, для снижения риска попадания к пациенту фальсифицированной продукции принимаются меры, так была проанализирована работа 140 тысяч сайтов и заблокировано более 94 тысяч интернет-ресурсов.
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