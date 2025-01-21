Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выявили свыше восьми миллионов недоброкачественных медизделий - 21.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250121/medizdeliya-854347431.html
В России выявили свыше восьми миллионов недоброкачественных медизделий
В России выявили свыше восьми миллионов недоброкачественных медизделий - 21.01.2025, ПРАЙМ
В России выявили свыше восьми миллионов недоброкачественных медизделий
Более 8 миллионов недоброкачественных, фальсифицированных медицинских изделий было выявлено в России в прошлом году, заявила глава Росздравнадзора Алла... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:02+0300
2025-01-21T14:02+0300
россия
росздравнадзор
медизделия
https://cdnn.1prime.ru/img/83267/63/832676386_0:285:3102:2030_1920x0_80_0_0_99e7012fd330bdbf77bd81747fc1421e.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Более 8 миллионов недоброкачественных, фальсифицированных медицинских изделий было выявлено в России в прошлом году, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Стоит отметить, что в целях противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных медицинских изделий Росздравнадзор активно взаимодействует с правоохранительными органами. В 2024 году было проведено более 300 совместных мероприятий с министерством внутренних дел РФ, по результатам которых было выявлено более 8 миллионов штук недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных медицинских изделий",- сказала Самойлова в ходе круглого стола о борьбе с контрафактом в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она отметила, что в оборот ежегодно вводится порядка 17 миллиардов штук медицинских изделий, учитывается каждое медизделие, например, каждый шприц, поэтому 8 миллионов - это 0,047% от общего числа. Кроме того, благодаря выборочному контролю препаратов Росздравнадзором в 2024 году было выявлено около 230 серий недоброкачественных лекарств, а каждая серия, как правило, это более тысячи единиц упаковок, уточнила Самойлова. По ее словам, для снижения риска попадания к пациенту фальсифицированной продукции принимаются меры, так была проанализирована работа 140 тысяч сайтов и заблокировано более 94 тысяч интернет-ресурсов.
https://1prime.ru/20250120/lekarstva-854319539.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83267/63/832676386_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_33c14f88c0d41ee55d31e8f3bb185a68.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росздравнадзор, медизделия
РОССИЯ, Росздравнадзор, медизделия
14:02 21.01.2025
 
В России выявили свыше восьми миллионов недоброкачественных медизделий

Росздравнадзор: в РФ в 2024 г выявили более 8 млн недоброкачественных медизделий

© РИА Новости . Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкРабота врачей в "красной зоне" Новосибирской областной клинической больницы
Работа врачей в красной зоне Новосибирской областной клинической больницы - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Более 8 миллионов недоброкачественных, фальсифицированных медицинских изделий было выявлено в России в прошлом году, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Стоит отметить, что в целях противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных медицинских изделий Росздравнадзор активно взаимодействует с правоохранительными органами. В 2024 году было проведено более 300 совместных мероприятий с министерством внутренних дел РФ, по результатам которых было выявлено более 8 миллионов штук недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных медицинских изделий",- сказала Самойлова в ходе круглого стола о борьбе с контрафактом в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, что в оборот ежегодно вводится порядка 17 миллиардов штук медицинских изделий, учитывается каждое медизделие, например, каждый шприц, поэтому 8 миллионов - это 0,047% от общего числа.
Кроме того, благодаря выборочному контролю препаратов Росздравнадзором в 2024 году было выявлено около 230 серий недоброкачественных лекарств, а каждая серия, как правило, это более тысячи единиц упаковок, уточнила Самойлова.
По ее словам, для снижения риска попадания к пациенту фальсифицированной продукции принимаются меры, так была проанализирована работа 140 тысяч сайтов и заблокировано более 94 тысяч интернет-ресурсов.
Фармацевт за работой в аптеке. - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Кабмин расширил список жизненно необходимых лекарств
Вчера, 10:58
 
РОССИЯРосздравнадзормедизделия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала