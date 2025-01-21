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Мексика установила налоговые льготы для привлечения инвесторов

Мексика установила налоговые льготы для привлечения инвесторов - 21.01.2025, ПРАЙМ

Мексика установила налоговые льготы для привлечения инвесторов

Правительство Мексики опубликовало указ о налоговых стимулах, которые должны способствовать привлечению внутренних и иностранных инвестиций и переезду... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T22:58+0300

2025-01-21T22:58+0300

2025-01-21T22:58+0300

экономика

мексика

привлечение

налоговые льготы

бизнес

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МЕХИКО, 21 янв - ПРАЙМ. Правительство Мексики опубликовало указ о налоговых стимулах, которые должны способствовать привлечению внутренних и иностранных инвестиций и переезду предприятий на национальную территорию. "Указ, который предоставляет налоговые льготы для поддержки национальной стратегии под названием "План Мексика", направленной на привлечение новых инвестиций, поощрение программ дуального обучения и продвижение инноваций", - так называется новый документ за подписью президента Клаудии Шейнбаум, который был опубликован во вторник в Официальном вестнике федерации. Ключевые положения президентского указа включают налоговые льготы для физических и юридических лиц, которые участвуют в программе "План Мексика". Основное внимание там уделяется инвестициям в приобретение новых активов и разработку проектов, связанных с инновациями и обучением. Конкретными мерами поддержки инвесторов стали освобождение от налога на прибыль на срок до 10 лет, снижение ставки НДС на 50% для ряда товаров и услуг, связанных с утверждёнными проектами в рамках программы, ускоренная амортизация для новых активов и поддержка малых и средних предприятий. Для получения льгот компании должны быть зарегистрированы в Федеральном реестре налогоплательщиков, иметь положительное заключение о выполнении налоговых обязательств, а также сотрудничать с министерством образования в области дуального обучения. Льготы также предоставляются проектам, связанным с изобретениями и сертификацией новой продукции, и призваны помочь компаниям интегрироваться в локальные и региональные производственные цепочки. Срок действия указа и налоговых льгот истекает 30 сентября 2030 года, в конце срока действующего правительства. В этот период специальный Комитет по оценке будет курировать распределение налоговых льгот и оценивать поданные проектные заявки. Налоговые льготы и стимулы будут применяться в Мексике как к национальным, так и к иностранным компаниям "без дискриминации", с особым вниманием к иностранным инвесторам, желающим релокализовать свои предприятия в Мексике в рамках "Плана Мексика". Иностранцы при этом обязаны выполнять все те же условия, что и национальные компании: регистрация в налоговой системе, соблюдение требований по обучению персонала, а также подача проектов, соответствующих критериям инноваций и локальной интеграции.

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мексика, привлечение, налоговые льготы, бизнес