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Мексика установила налоговые льготы для привлечения инвесторов - 21.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250121/meksika-854363261.html
Мексика установила налоговые льготы для привлечения инвесторов
Мексика установила налоговые льготы для привлечения инвесторов - 21.01.2025, ПРАЙМ
Мексика установила налоговые льготы для привлечения инвесторов
Правительство Мексики опубликовало указ о налоговых стимулах, которые должны способствовать привлечению внутренних и иностранных инвестиций и переезду... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T22:58+0300
2025-01-21T22:58+0300
экономика
мексика
привлечение
налоговые льготы
бизнес
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МЕХИКО, 21 янв - ПРАЙМ. Правительство Мексики опубликовало указ о налоговых стимулах, которые должны способствовать привлечению внутренних и иностранных инвестиций и переезду предприятий на национальную территорию. "Указ, который предоставляет налоговые льготы для поддержки национальной стратегии под названием "План Мексика", направленной на привлечение новых инвестиций, поощрение программ дуального обучения и продвижение инноваций", - так называется новый документ за подписью президента Клаудии Шейнбаум, который был опубликован во вторник в Официальном вестнике федерации. Ключевые положения президентского указа включают налоговые льготы для физических и юридических лиц, которые участвуют в программе "План Мексика". Основное внимание там уделяется инвестициям в приобретение новых активов и разработку проектов, связанных с инновациями и обучением. Конкретными мерами поддержки инвесторов стали освобождение от налога на прибыль на срок до 10 лет, снижение ставки НДС на 50% для ряда товаров и услуг, связанных с утверждёнными проектами в рамках программы, ускоренная амортизация для новых активов и поддержка малых и средних предприятий. Для получения льгот компании должны быть зарегистрированы в Федеральном реестре налогоплательщиков, иметь положительное заключение о выполнении налоговых обязательств, а также сотрудничать с министерством образования в области дуального обучения. Льготы также предоставляются проектам, связанным с изобретениями и сертификацией новой продукции, и призваны помочь компаниям интегрироваться в локальные и региональные производственные цепочки. Срок действия указа и налоговых льгот истекает 30 сентября 2030 года, в конце срока действующего правительства. В этот период специальный Комитет по оценке будет курировать распределение налоговых льгот и оценивать поданные проектные заявки. Налоговые льготы и стимулы будут применяться в Мексике как к национальным, так и к иностранным компаниям "без дискриминации", с особым вниманием к иностранным инвесторам, желающим релокализовать свои предприятия в Мексике в рамках "Плана Мексика". Иностранцы при этом обязаны выполнять все те же условия, что и национальные компании: регистрация в налоговой системе, соблюдение требований по обучению персонала, а также подача проектов, соответствующих критериям инноваций и локальной интеграции.
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мексика, привлечение, налоговые льготы, бизнес
Экономика, МЕКСИКА, Привлечение, налоговые льготы, Бизнес
22:58 21.01.2025
 
Мексика установила налоговые льготы для привлечения инвесторов

Мексика ввела налоговые льготы для привлечения инвесторов и релокации бизнеса

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийМехико
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 21 янв - ПРАЙМ. Правительство Мексики опубликовало указ о налоговых стимулах, которые должны способствовать привлечению внутренних и иностранных инвестиций и переезду предприятий на национальную территорию.
"Указ, который предоставляет налоговые льготы для поддержки национальной стратегии под названием "План Мексика", направленной на привлечение новых инвестиций, поощрение программ дуального обучения и продвижение инноваций", - так называется новый документ за подписью президента Клаудии Шейнбаум, который был опубликован во вторник в Официальном вестнике федерации.
Ключевые положения президентского указа включают налоговые льготы для физических и юридических лиц, которые участвуют в программе "План Мексика". Основное внимание там уделяется инвестициям в приобретение новых активов и разработку проектов, связанных с инновациями и обучением.
Конкретными мерами поддержки инвесторов стали освобождение от налога на прибыль на срок до 10 лет, снижение ставки НДС на 50% для ряда товаров и услуг, связанных с утверждёнными проектами в рамках программы, ускоренная амортизация для новых активов и поддержка малых и средних предприятий.
Для получения льгот компании должны быть зарегистрированы в Федеральном реестре налогоплательщиков, иметь положительное заключение о выполнении налоговых обязательств, а также сотрудничать с министерством образования в области дуального обучения. Льготы также предоставляются проектам, связанным с изобретениями и сертификацией новой продукции, и призваны помочь компаниям интегрироваться в локальные и региональные производственные цепочки.
Срок действия указа и налоговых льгот истекает 30 сентября 2030 года, в конце срока действующего правительства. В этот период специальный Комитет по оценке будет курировать распределение налоговых льгот и оценивать поданные проектные заявки.
Налоговые льготы и стимулы будут применяться в Мексике как к национальным, так и к иностранным компаниям "без дискриминации", с особым вниманием к иностранным инвесторам, желающим релокализовать свои предприятия в Мексике в рамках "Плана Мексика". Иностранцы при этом обязаны выполнять все те же условия, что и национальные компании: регистрация в налоговой системе, соблюдение требований по обучению персонала, а также подача проектов, соответствующих критериям инноваций и локальной интеграции.
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ЭкономикаМЕКСИКАПривлечениеналоговые льготыБизнес
 
 
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