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"Ростелеком" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры
"Ростелеком" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры - 21.01.2025, ПРАЙМ
"Ростелеком" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры
Хакерская атака была совершена на инфраструктуру подрядчика "Ростелекома", говорится в сообщении Минцифры. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T16:41+0300
2025-01-21T16:41+0300
2025-01-21T16:41+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Хакерская атака была совершена на инфраструктуру подрядчика "Ростелекома", говорится в сообщении Минцифры.Ранее компания "Ростелеком" ранее сообщила об утечке данных на фоне хакерской атаки на инфраструктуру своего подрядчика. Отмечалось, что утечка не затронула очень чувствительные персональные данные клиентов "Ростелекома", однако пользователям рекомендовано сбросить пароли и использовать двухфакторную идентификацию."Чувствительные данные абонентов "Ростелекома" не утекли. Сегодня на инфраструктуру подрядчика "Ростелекома" была совершена хакерская атака. Она никак не затронула Госуслуги", - сказано в сообщении ведомства.
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РОССИЯ, Минцифры, Ростелеком
"Ростелеком" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры
Минцифры: "Ростелеком" подвергся хакерской атаке, данные Госуслуг не затронули
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Хакерская атака была совершена на инфраструктуру подрядчика "Ростелекома", говорится в сообщении Минцифры.
Ранее компания "Ростелеком" ранее сообщила об утечке данных на фоне хакерской атаки на инфраструктуру своего подрядчика. Отмечалось, что утечка не затронула очень чувствительные персональные данные клиентов "Ростелекома", однако пользователям рекомендовано сбросить пароли и использовать двухфакторную идентификацию.
"Чувствительные данные абонентов "Ростелекома" не утекли. Сегодня на инфраструктуру подрядчика "Ростелекома" была совершена хакерская атака. Она никак не затронула Госуслуги", - сказано в сообщении ведомства.
"Ростелеком" сообщил об утечке данных