Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам - 21.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250121/mnogodetnye-854347806.html
В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам
В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам - 21.01.2025, ПРАЙМ
В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам
Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, предусматривающий для многодетных | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:12+0300
2025-01-21T14:13+0300
россия
многодетные семьи
https://cdnn.1prime.ru/img/83883/18/838831877_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4cd7ab1f4a16c5219d652b137708320e.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, предусматривающий для многодетных семей право бесплатного проезда по платным автодорогам. Документ разместили в думской электронной базе. Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает уточнение в законодательстве, которое будет прямо предусматривать, что от платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам и платным участкам автодорог освобождаются члены многодетных семей. Также предлагается предоставление многодетным семьям права бесплатного проезда по платным дорогам. Сейчас такие семьи не освобождены от платы, хотя действующее законодательство позволяет владельцам платных дорог устанавливать льготные категории. Авторы законопроекта считают, принятие данной инициативы позволит снизить транспортные расходы многодетных и улучшить доступ к свободе передвижения по России.
https://1prime.ru/20250113/zapret-854154588.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83883/18/838831877_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_94e8e6ae2d07cc8789c6dd00692262a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, многодетные семьи
РОССИЯ, многодетные семьи
14:12 21.01.2025 (обновлено: 14:13 21.01.2025)
 
В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам

В ГД внесли проект о бесплатном проезде для многодетных семей по платным дорогам

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОткрытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва - Казань
Открытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва - Казань - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, предусматривающий для многодетных семей право бесплатного проезда по платным автодорогам. Документ разместили в думской электронной базе.
Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает уточнение в законодательстве, которое будет прямо предусматривать, что от платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам и платным участкам автодорог освобождаются члены многодетных семей.
Также предлагается предоставление многодетным семьям права бесплатного проезда по платным дорогам. Сейчас такие семьи не освобождены от платы, хотя действующее законодательство позволяет владельцам платных дорог устанавливать льготные категории.
Авторы законопроекта считают, принятие данной инициативы позволит снизить транспортные расходы многодетных и улучшить доступ к свободе передвижения по России.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Кабмин одобрил запрет увольнять единственного кормильца в многодетной семье
13 января, 13:10
 
РОССИЯмногодетные семьи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала