https://1prime.ru/20250121/mnogodetnye-854347806.html
В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам
В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам - 21.01.2025, ПРАЙМ
В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам
Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, предусматривающий для многодетных | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:12+0300
2025-01-21T14:12+0300
2025-01-21T14:13+0300
россия
многодетные семьи
https://cdnn.1prime.ru/img/83883/18/838831877_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4cd7ab1f4a16c5219d652b137708320e.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, предусматривающий для многодетных семей право бесплатного проезда по платным автодорогам. Документ разместили в думской электронной базе. Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает уточнение в законодательстве, которое будет прямо предусматривать, что от платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам и платным участкам автодорог освобождаются члены многодетных семей. Также предлагается предоставление многодетным семьям права бесплатного проезда по платным дорогам. Сейчас такие семьи не освобождены от платы, хотя действующее законодательство позволяет владельцам платных дорог устанавливать льготные категории. Авторы законопроекта считают, принятие данной инициативы позволит снизить транспортные расходы многодетных и улучшить доступ к свободе передвижения по России.
https://1prime.ru/20250113/zapret-854154588.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83883/18/838831877_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_94e8e6ae2d07cc8789c6dd00692262a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, многодетные семьи
РОССИЯ, многодетные семьи
В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам
В ГД внесли проект о бесплатном проезде для многодетных семей по платным дорогам
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, предусматривающий для многодетных семей право бесплатного проезда по платным автодорогам. Документ разместили в думской электронной базе.
Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает уточнение в законодательстве, которое будет прямо предусматривать, что от платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам и платным участкам автодорог освобождаются члены многодетных семей.
Также предлагается предоставление многодетным семьям права бесплатного проезда по платным дорогам. Сейчас такие семьи не освобождены от платы, хотя действующее законодательство позволяет владельцам платных дорог устанавливать льготные категории.
Авторы законопроекта считают, принятие данной инициативы позволит снизить транспортные расходы многодетных и улучшить доступ к свободе передвижения по России.
Кабмин одобрил запрет увольнять единственного кормильца в многодетной семье