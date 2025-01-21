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В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам

В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам - 21.01.2025, ПРАЙМ

В ГД хотят сделать бесплатным проезд для многодетных по платным дорогам

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, предусматривающий для многодетных | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:12+0300

2025-01-21T14:12+0300

2025-01-21T14:13+0300

россия

многодетные семьи

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, предусматривающий для многодетных семей право бесплатного проезда по платным автодорогам. Документ разместили в думской электронной базе. Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает уточнение в законодательстве, которое будет прямо предусматривать, что от платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам и платным участкам автодорог освобождаются члены многодетных семей. Также предлагается предоставление многодетным семьям права бесплатного проезда по платным дорогам. Сейчас такие семьи не освобождены от платы, хотя действующее законодательство позволяет владельцам платных дорог устанавливать льготные категории. Авторы законопроекта считают, принятие данной инициативы позволит снизить транспортные расходы многодетных и улучшить доступ к свободе передвижения по России.

https://1prime.ru/20250113/zapret-854154588.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, многодетные семьи