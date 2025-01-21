https://1prime.ru/20250121/moldaviya-854357544.html

Кишинев заявил, что "Газпром" не забронировал мощности для поставок в ПМР

Кишинев заявил, что "Газпром" не забронировал мощности для поставок в ПМР - 21.01.2025, ПРАЙМ

Кишинев заявил, что "Газпром" не забронировал мощности для поставок в ПМР

"Газпром" не зарезервировал мощности на февраль по Трансбалканскому газопроводу для поставок газа в Приднестровье, утверждает министерство энергетики Молдавии. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:52+0300

2025-01-21T17:52+0300

2025-01-21T17:52+0300

энергетика

россия

приднестровье

газпром

поставки газа

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КИШИНЕВ, 21 янв - ПРАЙМ. "Газпром" не зарезервировал мощности на февраль по Трансбалканскому газопроводу для поставок газа в Приднестровье, утверждает министерство энергетики Молдавии. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обращался к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой открыть путь газоснабжению ПМР из РФ. В понедельник Красносельский заявил, что Приднестровье готово к закупке природного газа через молдавскую компанию "Молдовагаз", о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года. "Газпром" не стал резервировать мощности на февраль по Трансбалканскому газопроводу для транспортировки газа в Приднестровский регион. Согласно календарю ENTSO-G, аукционы по бронированию месячных мощностей на следующий месяц проводятся каждый третий понедельник текущего месяца", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства энергетики. В министерстве отметили, что резервирование мощностей можно осуществлять и ежедневно, но это повлечет за собой более высокие расходы. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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россия, приднестровье, газпром, поставки газа