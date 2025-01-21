https://1prime.ru/20250121/moshennichestvo-854342546.html

Московская фирма лишилась 70 миллионов рублей из-за бухгалтера-афериста

Московская фирма лишилась 70 миллионов рублей из-за бухгалтера-афериста - 21.01.2025, ПРАЙМ

Московская фирма лишилась 70 миллионов рублей из-за бухгалтера-афериста

Бухгалтер компании, занимающейся оптовой торговлей, обвиняется в том, что похитила у фирмы более 70 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе московского главка | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T11:12+0300

2025-01-21T11:12+0300

2025-01-21T11:12+0300

мошенничество

москва

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/77497/14/774971405_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_4272faed591a8bcc196e58b5d39e41a4.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Бухгалтер компании, занимающейся оптовой торговлей, обвиняется в том, что похитила у фирмы более 70 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. В полицию с заявлением обратилась представитель столичной организации из сферы оптовой торговли и сообщила, что в ходе внутренней проверки была выявлена недостача на сумму более 70 миллионов рублей. "В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве по подозрению в мошенничестве задержали 51-летнюю женщину, работавшую главным бухгалтером компании", - говорится в сообщении. По предварительной информации, злоумышленница в период с 2021 по 2023 год без уведомления руководства незаконно перечислила с расчетного счёта организации на счета фирм, к которым у неё был доступ, более 70 миллионов рублей. Финансовые операции осуществлялись по различным фиктивным основаниям вроде закупки оборудования. Полицейские установили причастность женщины к 68 эпизодам противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По ходатайству следователя на имущество обвиняемой наложен арест.

https://1prime.ru/20250115/kredity-854213993.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, общество