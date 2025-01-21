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Московская фирма лишилась 70 миллионов рублей из-за бухгалтера-афериста
Московская фирма лишилась 70 миллионов рублей из-за бухгалтера-афериста - 21.01.2025, ПРАЙМ
Московская фирма лишилась 70 миллионов рублей из-за бухгалтера-афериста
Бухгалтер компании, занимающейся оптовой торговлей, обвиняется в том, что похитила у фирмы более 70 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе московского главка | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T11:12+0300
2025-01-21T11:12+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Бухгалтер компании, занимающейся оптовой торговлей, обвиняется в том, что похитила у фирмы более 70 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. В полицию с заявлением обратилась представитель столичной организации из сферы оптовой торговли и сообщила, что в ходе внутренней проверки была выявлена недостача на сумму более 70 миллионов рублей. "В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве по подозрению в мошенничестве задержали 51-летнюю женщину, работавшую главным бухгалтером компании", - говорится в сообщении. По предварительной информации, злоумышленница в период с 2021 по 2023 год без уведомления руководства незаконно перечислила с расчетного счёта организации на счета фирм, к которым у неё был доступ, более 70 миллионов рублей. Финансовые операции осуществлялись по различным фиктивным основаниям вроде закупки оборудования. Полицейские установили причастность женщины к 68 эпизодам противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По ходатайству следователя на имущество обвиняемой наложен арест.
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москва, общество
Мошенничество, МОСКВА, Общество
Московская фирма лишилась 70 миллионов рублей из-за бухгалтера-афериста
Фирма в Москве 2 года не замечала афер своего бухгалтера и лишилась 70 млн руб
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Бухгалтер компании, занимающейся оптовой торговлей, обвиняется в том, что похитила у фирмы более 70 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ.
В полицию с заявлением обратилась представитель столичной организации из сферы оптовой торговли и сообщила, что в ходе внутренней проверки была выявлена недостача на сумму более 70 миллионов рублей.
"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве по подозрению в мошенничестве задержали 51-летнюю женщину, работавшую главным бухгалтером компании", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, злоумышленница в период с 2021 по 2023 год без уведомления руководства незаконно перечислила с расчетного счёта организации на счета фирм, к которым у неё был доступ, более 70 миллионов рублей. Финансовые операции осуществлялись по различным фиктивным основаниям вроде закупки оборудования.
Полицейские установили причастность женщины к 68 эпизодам противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По ходатайству следователя на имущество обвиняемой наложен арест.
В России могут усложнить выдачу потребкредитов для борьбы с мошенниками