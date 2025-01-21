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Россиянам назвали регион, в котором проще всего накопить на покупку дома

Россиянам назвали регион, в котором проще всего накопить на покупку дома - 21.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам назвали регион, в котором проще всего накопить на покупку дома

Жители Еврейской автономной области и Магаданской области смогут накопить на покупку частного дома быстрее других российских регионов, сообщает РИА Недвижимость | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T10:45+0300

2025-01-21T10:45+0300

2025-01-21T10:45+0300

недвижимость

россия

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Жители Еврейской автономной области и Магаданской области смогут накопить на покупку частного дома быстрее других российских регионов, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на "Мир квартир"."Быстрее всего на дом в своем регионе можно накопить жителям Еврейской автономной области и Магаданской областей – это займет всего 3,4 года. В первой области очень низкие цены на дома – в среднем 3,264 миллиона рублей, а во второй высокие зарплаты – в среднем 151,358 тысячи рублей", - отметили в компании.Также относительно быстро накопить на дом смогут жители Архангельской области, Чукотского, Коми, Курганской, Кемеровской, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Камчатского края. Самый долгий срок накопления приходится на Дагестан, Ингушетию и Чечню - около 27 лет.Москвичам и жителям Санкт-Петербурга потребуется копить на дом около 17-18 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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