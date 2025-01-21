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Россиянам назвали регион, в котором проще всего накопить на покупку дома
Россиянам назвали регион, в котором проще всего накопить на покупку дома - 21.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали регион, в котором проще всего накопить на покупку дома
Жители Еврейской автономной области и Магаданской области смогут накопить на покупку частного дома быстрее других российских регионов, сообщает РИА Недвижимость | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T10:45+0300
2025-01-21T10:45+0300
2025-01-21T10:45+0300
недвижимость
россия
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Жители Еврейской автономной области и Магаданской области смогут накопить на покупку частного дома быстрее других российских регионов, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на "Мир квартир"."Быстрее всего на дом в своем регионе можно накопить жителям Еврейской автономной области и Магаданской областей – это займет всего 3,4 года. В первой области очень низкие цены на дома – в среднем 3,264 миллиона рублей, а во второй высокие зарплаты – в среднем 151,358 тысячи рублей", - отметили в компании.Также относительно быстро накопить на дом смогут жители Архангельской области, Чукотского, Коми, Курганской, Кемеровской, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Камчатского края. Самый долгий срок накопления приходится на Дагестан, Ингушетию и Чечню - около 27 лет.Москвичам и жителям Санкт-Петербурга потребуется копить на дом около 17-18 лет.
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россия
Россиянам назвали регион, в котором проще всего накопить на покупку дома
"Мир квартир" выяснил в каком регионе проще всего накопить на покупку дома
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ.
Жители Еврейской автономной области и Магаданской области смогут накопить на покупку частного дома быстрее других российских регионов, сообщает
РИА Недвижимость со ссылкой на "Мир квартир".
"Быстрее всего на дом в своем регионе можно накопить жителям Еврейской автономной области и Магаданской областей – это займет всего 3,4 года. В первой области очень низкие цены на дома – в среднем 3,264 миллиона рублей, а во второй высокие зарплаты – в среднем 151,358 тысячи рублей", - отметили в компании.
Также относительно быстро накопить на дом смогут жители Архангельской области, Чукотского, Коми, Курганской, Кемеровской, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Камчатского края. Самый долгий срок накопления приходится на Дагестан, Ингушетию и Чечню - около 27 лет.
Москвичам и жителям Санкт-Петербурга потребуется копить на дом около 17-18 лет.
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