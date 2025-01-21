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В ООН заявили, что США должны заплатить организации 2,8 миллиарда долларов
В ООН заявили, что США должны заплатить организации 2,8 миллиарда долларов - 21.01.2025, ПРАЙМ
В ООН заявили, что США должны заплатить организации 2,8 миллиарда долларов
США должны заплатить ООН 2,8 миллиардов долларов, сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T21:10+0300
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ООН, 21 янв - ПРАЙМ. США должны заплатить ООН 2,8 миллиардов долларов, сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. "На данный момент Соединенные Штаты должны 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН. И далее - с учетом регулярного бюджета, бюджета операций по поддержанию мира и бюджета трибуналов, общая сумма, которую они должны по всем трем, составляет 2,8 миллиарда долларов", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов. Регулярный бюджет ООН утверждается на один финансовый год, в 2024 году он составил 3,27 миллиардов долларов. США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет ООН с 22%. Бюджет ООН составляется из регулярного бюджета, бюджета на миротворческие операции и трибуналы.
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сша, оон, взносы
В ООН заявили, что США должны заплатить организации 2,8 миллиарда долларов
Офис генсека ООН: США должны заплатить в бюджет организации $2,8 млрд долларов
ООН, 21 янв - ПРАЙМ. США должны заплатить ООН 2,8 миллиардов долларов, сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
"На данный момент Соединенные Штаты должны 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН. И далее - с учетом регулярного бюджета, бюджета операций по поддержанию мира и бюджета трибуналов, общая сумма, которую они должны по всем трем, составляет 2,8 миллиарда долларов", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Регулярный бюджет ООН утверждается на один финансовый год, в 2024 году он составил 3,27 миллиардов долларов.
США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет ООН с 22%.
Бюджет ООН составляется из регулярного бюджета, бюджета на миротворческие операции и трибуналы.
В ООН отчитались о восстановлении мировой туриндустрии