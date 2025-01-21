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Операции по счетам фонда Нурмагомедова разблокированы - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Операции по счетам фонда Нурмагомедова разблокированы
Операции по счетам фонда Нурмагомедова разблокированы - 21.01.2025, ПРАЙМ
Операции по счетам фонда Нурмагомедова разблокированы
Операции по счетам фонда "Развития образования, спорта и социальных инициатив", учредителем которого ранее был экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T05:00+0300
2025-01-21T05:00+0300
банки
финансы
хабиб нурмагомедов
фнс россии
фнс
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Операции по счетам фонда "Развития образования, спорта и социальных инициатив", учредителем которого ранее был экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, разблокированы, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным сервиса, на 20 января фонд является действующим, одним из его учредителей до 2021 года был Нурмагомедов. Ранее, по данными сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", ФНС из-за налоговой задолженности заблокировала счета "Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова" и фонда "Развития образования, спорта и социальных инициатив". "Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют", - указано в карточке информации об операциях по счетам фонда "РОССИ". Вместе с тем операции по счетам "Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова" все еще заблокированы. За компанией числится задолженность на 3,5 тысячи рублей. ФНС России 1 июля приостанавливала операции по счетам Нурмагомедова, размер его задолженности на едином налоговом счете (ЕНС) на тот момент составляла 79,3 миллиона рублей. Но экс-чемпион погасил долги по налогам, и его банковские счета были разморожены.
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банки, финансы, хабиб нурмагомедов, фнс россии, фнс
Банки, Финансы, Хабиб Нурмагомедов, ФНС России, ФНС
05:00 21.01.2025
 
Операции по счетам фонда Нурмагомедова разблокированы

"БИР-Аналитик": операции по счетам фонда Нурмагомедова разблокированы

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Операции по счетам фонда "Развития образования, спорта и социальных инициатив", учредителем которого ранее был экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, разблокированы, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным сервиса, на 20 января фонд является действующим, одним из его учредителей до 2021 года был Нурмагомедов. Ранее, по данными сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", ФНС из-за налоговой задолженности заблокировала счета "Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова" и фонда "Развития образования, спорта и социальных инициатив".
"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют", - указано в карточке информации об операциях по счетам фонда "РОССИ".
Вместе с тем операции по счетам "Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова" все еще заблокированы. За компанией числится задолженность на 3,5 тысячи рублей.
ФНС России 1 июля приостанавливала операции по счетам Нурмагомедова, размер его задолженности на едином налоговом счете (ЕНС) на тот момент составляла 79,3 миллиона рублей. Но экс-чемпион погасил долги по налогам, и его банковские счета были разморожены.
 
БанкиФинансыХабиб НурмагомедовФНС РоссииФНС
 
 
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