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Компания "Павлик" получила лицензию на крупное месторождение золота
Компания "Павлик" получила лицензию на крупное месторождение золота - 21.01.2025, ПРАЙМ
Компания "Павлик" получила лицензию на крупное месторождение золота
Золоторудная компания "Павлик" открыла крупное месторождение золота в Магаданской области с забалансовыми запасами в 28,7 тонны драгоценного метала и получила... | 21.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Золоторудная компания "Павлик" открыла крупное месторождение золота в Магаданской области с забалансовыми запасами в 28,7 тонны драгоценного метала и получила лицензию на его разработку до 2045 года, следует из комментариев Минприроды для РИА Новости и данных ЕГРЮЛ. Согласно ЕГРЮЛ, компания "Павлик" стала владельцем лицензии на разработку месторождения Золотая речка с 15 января текущего года по 15 января 2045 года. "По лицензии, которой владеет золоторудная компания "Павлик", поставлены на государственный баланс балансовые запасы золота С1+С2 14 050 кг, серебра - 3,6 тонны, забалансовые запасы: золота - 28747 кг, серебра - 7,4 тонны. Компания открыла новое месторождение - Золотая речка", - уточнили РИА Новости в пресс-службе Минприроды. Компания "Павлик" (под управлением ИК "Арлан") по итогам 2024 года стала одним из крупнейших золотодобывающих предприятий Магаданской области, сообщило ранее в январе правительство региона. Компания добыла 12,8 тонны золота, а общая добыча в регионе составила 54,1 тонны.
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Компания "Павлик" получила лицензию на крупное месторождение золота
Компания "Павлик" получила лицензию на крупное месторождение золота на Колыме
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Золоторудная компания "Павлик" открыла крупное месторождение золота в Магаданской области с забалансовыми запасами в 28,7 тонны драгоценного метала и получила лицензию на его разработку до 2045 года, следует из комментариев Минприроды для РИА Новости и данных ЕГРЮЛ.
Согласно ЕГРЮЛ, компания "Павлик" стала владельцем лицензии на разработку месторождения Золотая речка с 15 января текущего года по 15 января 2045 года.
"По лицензии, которой владеет золоторудная компания "Павлик", поставлены на государственный баланс балансовые запасы золота С1+С2 14 050 кг, серебра - 3,6 тонны, забалансовые запасы: золота - 28747 кг, серебра - 7,4 тонны. Компания открыла новое месторождение - Золотая речка", - уточнили РИА Новости в пресс-службе Минприроды.
Компания "Павлик" (под управлением ИК "Арлан") по итогам 2024 года стала одним из крупнейших золотодобывающих предприятий Магаданской области, сообщило ранее в январе правительство региона. Компания добыла 12,8 тонны золота, а общая добыча в регионе составила 54,1 тонны.
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