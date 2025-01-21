https://1prime.ru/20250121/pavlik-854363525.html

Компания "Павлик" получила лицензию на крупное месторождение золота

Компания "Павлик" получила лицензию на крупное месторождение золота - 21.01.2025, ПРАЙМ

Компания "Павлик" получила лицензию на крупное месторождение золота

Золоторудная компания "Павлик" открыла крупное месторождение золота в Магаданской области с забалансовыми запасами в 28,7 тонны драгоценного метала и получила... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T23:10+0300

2025-01-21T23:10+0300

2025-01-21T23:10+0300

экономика

россия

магаданская область

добыча золота

https://cdnn.1prime.ru/img/76880/72/768807253_0:60:1501:904_1920x0_80_0_0_93f8289acf867c462e420e09e3f4af5b.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Золоторудная компания "Павлик" открыла крупное месторождение золота в Магаданской области с забалансовыми запасами в 28,7 тонны драгоценного метала и получила лицензию на его разработку до 2045 года, следует из комментариев Минприроды для РИА Новости и данных ЕГРЮЛ. Согласно ЕГРЮЛ, компания "Павлик" стала владельцем лицензии на разработку месторождения Золотая речка с 15 января текущего года по 15 января 2045 года. "По лицензии, которой владеет золоторудная компания "Павлик", поставлены на государственный баланс балансовые запасы золота С1+С2 14 050 кг, серебра - 3,6 тонны, забалансовые запасы: золота - 28747 кг, серебра - 7,4 тонны. Компания открыла новое месторождение - Золотая речка", - уточнили РИА Новости в пресс-службе Минприроды. Компания "Павлик" (под управлением ИК "Арлан") по итогам 2024 года стала одним из крупнейших золотодобывающих предприятий Магаданской области, сообщило ранее в январе правительство региона. Компания добыла 12,8 тонны золота, а общая добыча в регионе составила 54,1 тонны.

https://1prime.ru/20250118/yakutiya-854303897.html

магаданская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, магаданская область, добыча золота